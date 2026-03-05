Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ απείλησε σήμερα ότι τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργιο της ισλαμιστικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, θα υποστούν την ίδια καταστροφή που επέφερε ο ισραηλινός στρατός και στη Γάζα.

«Πολύ σύντομα η Νταχίγια (σ.σ. νότιο προάστιο της Βηρυτού) θα μοιάζει με το Χαν Γιουνές» έγραψε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς στον λογαριασμό του στο Telegram, αναφερόμενος στη μεγάλη πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας που καταστράφηκε από τον πόλεμο με τη Χαμάς, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την εισβολή της παλαιστινιακής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε νωρίτερα τους κατοίκους όλων των νοτίων προαστίων της Βηρυτού να εκκενώσουν «αμέσως» την περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Κατεπείγον μήνυμα στους κατοίκους» της νότιας Βηρυτού: «Σώστε τη ζωή σας, εκκενώστε αμέσως» έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού στην πλατφόρμα Χ, προτείνοντας και «διαδρομές» που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, προς τα βόρεια και τα ανατολικά.

Αμέσως προκλήθηκαν τεράστια μποτιλιαρίσματα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP, ενώ ακούγονταν και πυροβολισμοί, στον αέρα, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής.

«Η Χεζμπολάχ έκανε ένα λάθος και θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Χτυπάμε το κεφάλι του χταποδιού στο Ιράν και ταυτόχρονα θα του κόψουμε το πλοκάμι, τη Χεζμπολάχ. Θέλατε να μας ρίξετε στην κόλαση, την προκαλέσατε στον εαυτό σας» είπε ο Ισραηλινός υπουργός σε ένα βίντεο που ανάρτησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ