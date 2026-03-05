Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει αύξηση άνω του 5% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς η επιδείνωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

Γύρω στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI είχε φτάσει στα 78,64 δολάρια το βαρέλι (+5,33%) ενώ λίγο νωρίτερα έφτασε και τα 78,88 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 84,34 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 3,61%, σύμφωνα με το ΑΠΕ