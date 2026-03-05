Το Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο προσφέρει περίπου 25.000 δολάρια σε όσους δεχτούν να περάσουν 100 ημέρες στην απομόνωση.

Η έρευνα θα παρακολουθήσει έξι άτομα που θα ζουν σε έναν προσομοιωμένο διαστημικό σταθμό με περιορισμένους πόρους, προσομοιώνοντας τη μισή διάρκεια ενός ταξιδιού προς τον πλανήτη Άρη.

«Οι μελλοντικές διαστημικές αποστολές θα ξεπεράσουν την τροχιά της Γης και θα στοχεύσουν σε μακρινούς προορισμούς όπως η Σελήνη ή ο Άρης», δήλωσε η Amelie Therre, επικεφαλής της μελέτης στο DLR Institute of Aerospace Medicine.

«Οι αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη απαιτούν ψυχική και σωματική ανθεκτικότητα, ανεξαρτησία και την ικανότητα να λειτουργεί κανείς αποτελεσματικά σε απομονωμένα και περιορισμένα περιβάλλοντα.

Καθώς αυτές οι αποστολές περιλαμβάνουν μεγάλες χρονικές περιόδους σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προετοιμαστούν οι αστροναύτες για τις ψυχολογικές και φυσιολογικές προκλήσεις», πρόσθεσε.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 55 ετών και να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Προτιμάται επίσης να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, ενώ ένα μεταπτυχιακό ή εξειδικευμένες γνώσεις θεωρούνται επιπλέον προσόν.