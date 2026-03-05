Με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μία μέρα πριν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την αναμέτρηση της Παρασκευής (6/3) στο ΣΕΦ και όταν ρωτήθηκε για το αν οι «πράσινοι» έχουν περισσότερη πίεση επειδή βρίσκονται στη 10η θέση της βαθμολογίας, είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής…

«Αυτό που είδα από αυτά που γράφτηκαν είναι ότι πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα και το θεωρούν σίγουρο. Οπότε τι πίεση έχουν για τη 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό».

Δηλώσεις που δεν άφησε ασχολίαστες ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος σε story στο Instagram έγραψε: «Μην μπερδεύεσαι. Δεν πιστεύουμε. Ξέρουμε».