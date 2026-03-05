Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, καθώς τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη προετοιμάζονται να πλήξουν υπόγειες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι και κρίσιμος στρατιωτικός εξοπλισμός, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στο Τελ Αβίβ. Η κοινή αεροπορική εκστρατεία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας της, μετά τα αρχικά χτυπήματα που σκότωσαν κορυφαίους ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πυροδότησαν μια περιφερειακή ανάφλεξη, με ιρανικές επιθέσεις σε Ισραήλ, Κόλπο και Ιράκ και ισραηλινά αντίποινα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέχρι τώρα έχουν στοχοποιηθεί εκατοντάδες ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλήξουν ισραηλινές πόλεις. Η «δεύτερη φάση» περιλαμβάνει πλέον και τα υπόγεια καταφύγια όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και συναφής υποδομή, με τις ίδιες πηγές να τονίζουν ότι στόχος του Ισραήλ είναι να «εξουδετερώσει» την ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποκεφαλισμού της ιρανικής ηγεσίας.

Εκπρόσωπος του στρατού δεν σχολίασε τα σχέδια για τις επόμενες επιθέσεις, ωστόσο το επιτελείο έχει διαμηνύσει ότι μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις «έλεγξε μεγάλο μέρος του ιρανικού εναέριου χώρου» στα πρώτα 24ωρα της εκστρατείας. Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο στρατός γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και αποθήκες πυραύλων που προορίζονται για χρήση κατά αεροσκαφών», η πρώτη δημόσια αναφορά σε χτύπημα εναντίον τέτοιων εγκαταστάσεων από την έναρξη των κοινών επιθέσεων το Σάββατο.

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου διίστανται: ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για περίπου 2.500 πυραύλους πριν από τον πόλεμο, ενώ αναλυτές ανεβάζουν τον αριθμό έως και τους 6.000, κάτι που καθιστά κρίσιμη παράμετρο για την εξέλιξη της σύγκρουσης το πόσο από αυτό έχει απομείνει. Παρά τα πλήγματα, η Τεχεράνη συνεχίζει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ισραήλ και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τον Ντάγκλας Μπάρι του International Institute for Strategic Studies στο Λονδίνο, διατηρεί ακόμη ορισμένους πυραύλους κρουζ εδάφους–εδάφους, κατευθυνόμενα όπλα ακριβείας που πετούν χαμηλά για να αποφεύγουν τα ραντάρ.

Από το περασμένο Σάββατο, τα ισραηλινά μαχητικά πραγματοποιούν σχεδόν αδιάκοπες αποστολές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον ρυθμό μετά τις ρουκέτες της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, οι οποίες προκάλεσαν σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς μέχρι και τη Βηρυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια αεροσκάφη έχουν πλήξει στόχους τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο μέσα στην ίδια αποστολή: βομβαρδίζοντας περιοχές στην Τεχεράνη ή στη δυτική πλευρά του Ιράν κατά την έξοδο και χτυπώντας εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στην επιστροφή, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα επιχειρησιακά σχέδια και ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι από το Σάββατο οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί, αποδίδοντας αυτή την πτώση εν μέρει στα στοχευμένα πλήγματα εναντίον εκτοξευτών και κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών. Η ισραηλινή πλευρά, πάντως, δεν αποκλείει ότι η μείωση συνδέεται και με μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διαφυλάξει το υπόλοιπο οπλοστάσιό της ενόψει ενός παρατεταμένου πολέμου φθοράς.

Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, σημείωσε ότι η ελπίδα από το πρώτο κύμα επιθέσεων ήταν πως το ιρανικό καθεστώς θα άρχιζε να «διαλύεται πιο νωρίς, πιο γρήγορα». «Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο», τόνισε, περιγράφοντας τη στρατηγική ενός διαρκούς, πολυεπίπεδου στραγγαλισμού των ιρανικών δυνατοτήτων.