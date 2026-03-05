Ο Εργκίν Αταμάν δεν μίλησε μόνο για τον Ματίας Λεσόρ αλλά και για το ντέρμπι της Παρασκευής (6/3) με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και τη συνέχεια της Euroleague, τονίζοντας πως όλοι στον Παναθηναϊκό είναι σίγουροι πως η ομάδα θα βρίσκεται στο Final Four.

Οι «πράσινοι» έχουν πέσει στη 10η θέση και έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους», στο οποίο ενδέχεται να κάνει την επανεμφάνισή του ο Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ θα αποφασίσει αν θα αγωνιστεί ή όχι, όπως είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε και για την αναμέτρηση με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αλλά και για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν…

Για το ντέρμπι στο ΣΕΦ: «Είμαστε έτοιμοι για ένα ματς Euroleague. Είδαμε πως στη διοργάνωση αυτή δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας. Έχουμε χάσει πολλά ματς στο σπίτι μας. Είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει σημασία η έδρα. Είναι σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Είμαστε στην τελική ευθεία της σεζόν, πρέπει να πάρουμε περισσότερες νίκες για να φτιάξουμε την κατάστασή μας στην κατάταξη».

Για το αν υπάρχουν ομοιότητες με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας: «Ο τελικός του Κυπέλλου είναι άλλο παιχνίδι. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Γνωριζόμαστε καλά. Θα είναι σημαντικό το πρόσωπο που θα δείξουμε αύριο».

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην έδρα του φέτος και όχι στο ΣΕΦ, την παραμονή του ντέρμπι: «Αύριο το πρωί, αν κάνετε συνέντευξη Τύπου, θα έχουμε σουτάκια στο ΣΕΦ. Αποφασίσαμε φέτος να προπονηθούμε εδώ, στο γήπεδό μας. Φέτος προπονούμαστε στο γήπεδό μας και μετά πετάμε. Οπότε, αύριο το πρωί θα πάμε για σουτάκια στο γήπεδό τους. Είναι ευγενικοί, μας δίνουν βάσει κανονισμού τον χρόνο για να προπονηθούμε εκεί. Θα το κάνουμε αύριο».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: «Δεν έχει αλλάξει το πλάνο μου. Διάβασα για τις απουσίες. Θα δούμε αύριο πριν από το ματς. Και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί παίκτες. Ξέρουμε όμως ότι δεν παίζουμε κόντρα στον Γουόκαπ ή τον Βεζένκοβ, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάντα έχουν εξαιρετικούς παίκτες, σπουδαίο ρόστερ. Θα είναι σημαντικό το πώς θα παίξουν. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βεζένκοβ και τον Γουόκαπ, είναι σημαντικό παίκτες. Όμως, ξέρετε ότι και εμείς φέτος χάσαμε για πολλά παιχνίδια τον πιο σημαντικό παίκτη της επίθεσής μας, τον Κέντρικ Ναν. Στα τελευταία 6-7 ματς της Euroleague έπαιξε μόνο για ένα. Για δύο χρόνια χάνουμε τον σέντερ μας, τον Ματίας Λεσόρ. Τώρα τους λείπουν δύο σημαντικοί παίκτες. Έτσι είναι το μπάσκετ. Δεν θα αλλάξει τίποτα για εμάς, νομίζω ούτε και για εκείνους».

Για το αν νιώθει έξτρα πίεση πριν από ένα ντέρμπι: «Όχι, όπως πάντα, το πρωί ήταν καλός ο καιρός και πήγα για κολύμπι. Οι παίκτες μου είναι καλά. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά δεν έχεις διαφορετική πίεση. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δεν έχουμε επιπλέον πίεση. Είμαστε σίγουροι πως θα παίξουμε στα play off και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four».