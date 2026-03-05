Ο Αντρέα Τρινκιέρι έστειλε το μήνυμά του στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και μάλιστα στα ελληνικά, μία μέρα μετά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά» και θα αναλάβει από το καλοκαίρι την ομάδα, έχοντας ρόλο συμβούλου μέχρι τότε, με την πρόσληψή του να προκαλεί ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Σε αυτούς, λοιπόν, απευθύνθηκε ο Τρινκιέρι μέσω ενός βίντεο στο κανάλι του ΠΑΟΚ και μάλιστα μίλησε στα ελληνικά, γλώσσα που θα μάθει ακόμη καλύτερα την επόμενη τριετία.

«Γεια σας ΠΑΟΚάρα. Εγώ Αντρέα Τρινκιέρι. Μαζί θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚάρα», ήταν τα λόγια του Ιταλού προπονητή.