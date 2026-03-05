Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN News.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα της χώρας, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Μααμίρ έγινε στόχος», σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ. «Η πυρκαγιά που ξέσπασε (…) τέθηκε υπό έλεγχο» και αναφέρθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες», διευκρίνισε.

Το υπουργείο απέδωσε το πλήγμα σε ιρανικό πύραυλο και σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργεί κανονικά.

Τα ΗΑΕ αναχαιτίζουν πυραύλους και drones

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανταποκρινόμενα σε εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν.

לראשונה: איראן תקפה מתקני אנרגיה בבחריין. עד כה תקפה בין היתר מתקנים דומים בסעודיה, איחוד האמירויות ועומאן@kaisos1987 pic.twitter.com/vAT4QTJjMm — כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2026

Σε σύντομη ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας προέρχονται από την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων από συστήματα αεράμυνας, καθώς και από την κατάρριψη drones και πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ, μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτιστεί συνολικά έξι ιρανικοί πύραυλοι και 131 drones.

Εκρήξεις σε Άμπου Ντάμπι και άλλες πόλεις

Μάρτυρας που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι, ενώ κάτοικοι στο Ντουμπάι δήλωσαν ότι άκουσαν σειρήνες.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταξύ των οποίων και η πόλη Ρας αλ Χάιμα στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΑΕ, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την εισερχόμενη ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.

Μάρτυρας δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.