Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ακόμη τέσσερα μαχητικά Eurofighter Typhoon στο Κατάρ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια προστατευτική «ασπίδα πάνω από τον βρετανικό λαό».

Μιλώντας από την Downing Street, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι εξακολουθεί να στηρίζει την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, τόνισε ότι η κατάσταση «άλλαξε» όταν το ιρανικό καθεστώς άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους προς κράτη του Κόλπου, όπου ζουν Βρετανοί πολίτες, αλλά και εργάζεται και προσωπικό. Ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι ο στρατός θα στείλει επιπλέον στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, με στόχο την προστασία των βρετανικών συμφερόντων και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ελικόπτερα Westland Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones θα φτάσουν την Παρασκευή στην Κύπρο, μετά από επίθεση με ιρανικά drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 140.000 Βρετανών που έχουν δηλώσει την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοίνωσε, περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν ήδη επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπορικές πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Περιγράφοντας την επιχείρηση επαναπατρισμού, ο Στάρμερ δήλωσε: «Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε μία νύχτα. Όμως δεν θα σταματήσουμε μέχρι οι άνθρωποί μας να είναι ασφαλείς».