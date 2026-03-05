Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στον Ματίας Λεσόρ που επέστρεψε στις κανονικές προπονήσεις, λέγοντας πως ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα αγωνιστεί.

Οι «πράσινοι» έπεσαν στη 10η θέση μετά την ήττα από την Παρί και θέλουν όσο τίποτα άλλο τη νίκη στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ενδέχεται να δούμε ξανά σε δράση, έπειτα από πάρα πολύ καιρό, τον Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ έχει αρχίσει προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες και υπολογίζεται πλέον ξανά από τον Αταμάν, ο οποίος στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως ο Λεσόρ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, το πρωί της Παρασκευής (6/3), αν θα αγωνιστεί ή όχι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Ματίας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην επιτυχία μας πριν δύο χρόνια. Τώρα μετά από ενάμιση χρόνο επιστρέφει. Δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι στο γήπεδο, όμως σίγουρα σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια θα είναι σίγουρα μαζί μας», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Είναι δική του επιλογή. Έκανε μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ εδώ και ενάμιση χρόνο. Είναι υγιής, όμως πρέπει να προσαρμοστεί στο ομαδικό παιχνίδι. Θα αποφασίσει αύριο το πρωί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ελπίζω ότι θα είναι όμως 100% μαζί μας απέναντι στη Ζάλγκιρις, αύριο θα δούμε».