Θέμα αποχώρησης θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), μετά από την οριακής πλειοψηφίας προσωπική κατά του προέδρου της, ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν εννέα από τα 17 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ εναντίον του Μιχάλη Γιαννάκου. «Η ΠΟΕΔΗΝ θέτει ρητώς και κατηγορηματικώς, σε δική της ανακοίνωση, θέμα ακόμη και για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει οριστικά «από αυτήν την ΑΔΕΔΥ»», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Με οριακή πλειοψηφία (9 – 8) με πρόταση της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ της ΔΑΣ (ΚΚΕ) και με στήριξη των παρατάξεων της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και των παρεμβάσεων καταγγέλλουν τον Πρόεδρο μιας εκ των μεγαλύτερων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ για τη Δημόσια έκφραση της ΠΟΕΔΗΝ. Πρωτοφανές αντιθεσμικό, ντροπιαστικό για την λειτουργία της ΑΔΕΔΥ να καταγγέλλεται Πρόεδρος Ομοσπονδίας που εκφράζει την πλειοψηφία των εργαζομένων και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ. Η καταγγελία αφορά δηλώσεις μας ότι ο Υπουργός Υγείας μιας δημοκρατικά εκλεγμένης Κυβέρνησης, μπορεί να επισκέπτεται τα Νοσοκομεία χωρίς προπηλακισμούς, βρισιές, φτυσίματα, καφέδες, υψωμένες μπουνιές μπροστά στα μάτια των ασθενών καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι και το Σύνταγμα της χώρας».

Επίσης, η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει πως: «Δεν θα ζητήσουμε την άδεια της ΑΔΕΔΥ και των άλλων Ομοσπονδιών της Υγείας που ελέγχονται από το ΚΚΕ προκειμένου να εκφράζουμε δημόσια τη θετική μας στάση στα έργα που εγκαινιάζονται στα Νοσοκομεία αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι δεν διαθέτουμε χέρια να τα δουλέψουμε λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Αδιανόητο ολίσθημα από την ΑΔΕΔΥ να κρίνει τη λειτουργία και τη δημόσια έκφραση της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας του Δημοσίου. Μετέτρεψαν την ΑΔΕΔΥ σε κομματικό παραμάγαζο. Ντροπή και Αίσχος!!!».

«Δεν ζητάμε διαπιστευτήρια από την κομματική ΑΔΕΔΥ. Η ΔΑΣ (ΚΚΕ) ενοχλείται καθ’ ότι είμαστε η μόνη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ της Υγείας η πιο μαζική και δυνατή που δεν κατάφερε να αλώσει και ούτε πρόκειται να τα καταφέρει. Η ΠΟΕΔΗΝ θα επανεξετάσει σοβαρά τη συμμετοχή της σε αυτή την ΑΔΕΔΥ», καταλήγει η ανακοίνωση.