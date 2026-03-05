Οι παππούδες του Ντόναλντ Τραμπ από τη Γερμανία ίσως γνώριζαν τη λέξη που περιγράφει αυτό που φαίνεται να αισθάνονται σήμερα ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, καθώς παρακολουθούν τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμαρτύρεται ότι οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών τον έχουν απογοητεύσει: Schadenfreude.

Αφού πέρασε έναν χρόνο επικρίνοντας, προσβάλλοντας και απειλώντας Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ φαίνεται τώρα να αντιλαμβάνεται την αξία της ύπαρξης συμμάχων σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές, ιδίως όταν αυτοί διαθέτουν στρατιωτικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα ήταν πολύ ευκολότερος στα πρώτα του στάδια, εάν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δεν είχε αρνηθεί να δώσει άδεια σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να απογειωθούν από βρετανικές αεροπορικές βάσεις, όπως παραπονέθηκε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Στάρμερ παραμένει αμετακίνητος, αρνούμενος να εγκρίνει οτιδήποτε πέρα από «αμυντικές» επιχειρήσεις από εγκαταστάσεις της Βασιλικής Αεροπορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ακολουθεί επίσης σκληρή γραμμή απέναντι στον Τραμπ, καταδικάζοντας αυτό που θεωρεί παράνομη επιχείρηση στη Μέση Ανατολή και αρνούμενος αντίστοιχα να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να απογειωθούν από αεροδρόμια υπό τον έλεγχό του. Η στάση αυτή προκάλεσε την οργή του Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ένας διαχρονικά επικριτικός αλλά φιλικός συνομιλητής, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν επικίνδυνο, προειδοποιώντας ότι δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να υποστηριχθεί.

Κλιμάκωση της κρίσης στις διατλαντικές σχέσεις

Το ρήγμα απειλεί πλέον να εξελιχθεί σε μείζονα εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μυθοποιημένη «ειδική σχέση» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αμερικής βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς πλησιάζει η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

«Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ», δήλωσε ο Τραμπ, εξηγώντας την ιδιαίτερη απογοήτευσή του για τον Στάρμερ.

Την Τετάρτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος αναμένει από όλη την Ευρώπη, από όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους μας φυσικά, να συνεργαστούν σε αυτή την πολυαναμενόμενη αποστολή, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Ευρώπη, ώστε να συντριβεί το απείθαρχο ιρανικό καθεστώς που απειλεί όχι μόνο την Αμερική αλλά και τους Ευρωπαίους συμμάχους μας».

Η ίδια είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ισπανία είχε πλέον «συμφωνήσει να συνεργαστεί» με τον αμερικανικό στρατό, ωστόσο η ισπανική κυβέρνηση απάντησε αμέσως διαψεύδοντας τον ισχυρισμό.

Η σκληρότερη στάση των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στο Ιράν αποτελεί σημείο καμπής, αντίστοιχο με την περίοδο κατά την οποία η αμφιλεγόμενη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 από τον πρόεδρο, Τζορτζ Γ. Μπους, υπονόμευσε για χρόνια την εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Οι εντάσεις γύρω από τη νέα αυτή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται ακόμη και να απειλήσουν την ίδια την ύπαρξη της δυτικής συμμαχίας, μετά από δώδεκα μήνες που είχαν ήδη φέρει τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις στα όρια της ρήξης.

Η Έμιλι Θόρνμπερι, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του βρετανικού κοινοβουλίου και μέλος του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ, δήλωσε ότι «υποθέτω πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν προσπάθησε να εξασφαλίσει τη στήριξη του ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στο Ιράν, ίσως δεν θεώρησε ότι άξιζε τον κόπο». Πρόσθεσε ότι «υποψιάζομαι πως τώρα ίσως μαθαίνει ένα μάθημα για την αξία του να έχεις μια ευρεία βάση συμμάχων».

Οι «σκιές» του πολέμου στο Ιράκ

Η επιθετική προσέγγιση του Τραμπ από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 έχει αποδειχτεί δύσκολη για πολλούς αξιωματούχους στην Ευρώπη. Έχει μειώσει την αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία και κινήθηκε για να πιέσει το Κίεβο προς μια ανεπιθύμητη και ανισορροπημένη ειρηνευτική συμφωνία, κατηγόρησε «αδύναμους» ηγέτες της ΕΕ για αποτυχία στον έλεγχο της μετανάστευσης, απαίτησε η Γροιλανδία να παραδοθεί στην Αμερική και τώρα επιτίθεται στο Ιράν χωρίς να συμβουλευτεί βασικούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Τώρα που αυτοί οι σύμμαχοι εμφανίζονται ανήσυχοι και απρόθυμοι να συμμετάσχουν, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του στο κίνημα MAGA δείχνουν εξίσου αμείλικτοι με τους Ρεπουμπλικανούς του Μπους όταν η Γαλλία είχε αρνηθεί να υποστηρίξει τον πόλεμο στο Ιράκ πριν από δύο δεκαετίες.

Το βράδυ της Τρίτης ο Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση Σάντσεθ «τρομερή» και «εχθρική» για την απόφασή της να απαγορεύσει σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ισπανικές βάσεις για επιθέσεις στο Ιράν, πριν απειλήσει να διακόψει το εμπόριο με την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σάντσεθ απάντησε την Τετάρτη ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

«Δεν πρόκειται να λάβουμε θέση που να πηγαίνει ενάντια στις αξίες και τις αρχές μας από φόβο για αντίποινα από άλλους», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος.

Σύμφωνα με το Reuters, αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στην Ισπανία μετακινήθηκαν σε άλλες στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι ορισμένα μεταφέρθηκαν προσωρινά στη Γαλλία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επέκρινε επίσης την Ισπανία σε τηλεοπτική συνέντευξη την Τετάρτη το πρωί, δηλώνοντας ότι η «ιδιαίτερα μη συνεργάσιμη» στάση της Μαδρίτης επηρεάζει την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει επιχειρήσεις κατά του Ιράν. «Οι Ισπανοί θέτουν σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές», ανέφερε.

Διαφορετικές στάσεις στην Ευρώπη

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες πάντως παραμένουν σε καλό κλίμα με τον Τραμπ. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έλαβε θετικά σχόλια από τον Αμερικανό πρόεδρο, αφού η αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία τέθηκε στη διάθεση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Η Γερμανία ήταν εξαιρετική. Ήταν φανταστικός», είπε ο Τραμπ. «Μας επιτρέπουν να προσγειωνόμαστε σε ορισμένες περιοχές και το εκτιμούμε».

Ο Τραμπ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί άμεση γερμανική συμμετοχή στις μάχες. «Δεν τους ζητάμε να στείλουν στρατεύματα στο έδαφος ή κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Ο παράγοντας Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες

Ακόμα κι αν οι Σάντσεθ, Στάρμερ και Μακρόν διατηρήσουν τη στάση τους απέναντι στην αμερικανική πίεση, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι γνωρίζουν ότι εξακολουθούν να χρειάζονται τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους.

Χωρίς την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Ρωσία είναι απίθανο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, ενώ χωρίς αμερικανικά όπλα η Ουκρανία κινδυνεύει με ήττα στο πεδίο της μάχης.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης από άλλη χώρα δήλωσε ότι ελπίζει πως περισσότεροι ηγέτες της ΕΕ θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ισπανίας. «Αν θέλουμε το διεθνές δίκαιο, την τάξη που βασίζεται σε κανόνες και οποιαδήποτε μορφή πολυμερούς συνεργασίας να επικρατήσουν, πρέπει να μπορούμε να εκφράζουμε ανησυχία για τις αμερικανικές ενέργειες», είπε. «Ποια θα είναι η επιρροή μας στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία αν η Ευρώπη δεν μπορεί να εκφράσει καμία αντίρρηση για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν; Θα χάσουμε την αξιοπιστία μας», συμπλήρωσε.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι είχαν ήδη δει τους κινδύνους. Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα ήταν πιο επικίνδυνη χωρίς τη στήριξη βασικών συμμάχων, σύμφωνα με την Washington Post.

Σε ιδιωτικές συζητήσεις, αξιωματούχοι κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν με αυτή την εκτίμηση. «Ο Τραμπ χρειάζεται την Ευρώπη για αυτό», είπε ένας από αυτούς.

Ο φόβος για αποδυνάμωση της αμερικανικής ισχύος

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε ανώνυμα για τις διπλωματικές σχέσεις, η προσδοκία του Τραμπ για πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη δεν είναι τόσο μη ρεαλιστική όσο πιστεύουν ορισμένοι στην Ευρώπη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν κρίσιμες για το ΝΑΤΟ.

«Αναγνώρισαν ότι είχε δίκιο για τις αμυντικές δαπάνες», είπε, αναφερόμενος στη δέσμευση των μελών του ΝΑΤΟ πέρυσι να αυξήσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, κυρίως υπό την πίεση του Τραμπ. «Εξακολουθούμε να κάνουμε πολλά για την Ευρώπη».

Ο ίδιος αξιωματούχος υποβάθμισε επίσης τη σημασία της διεκδίκησης της Γροιλανδίας από τον Τραμπ για τις διατλαντικές σχέσεις, δηλώνοντας ότι «δεν αποτελεί πλέον ζήτημα για εμάς».

Η εξάρτηση της Ευρώπης από την Αμερική δεν είχε ποτέ αμφισβητηθεί. Αυτό που ίσως αλλάζει τώρα είναι η συνειδητοποίηση στην Ουάσιγκτον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι το ίδιο ισχυρές χωρίς τις παραδοσιακές συμμαχίες τους.

Η Κονστάντσε Στέλτσενμιλερ, ειδικός στη Γερμανία και τις διατλαντικές σχέσεις στο Brookings Institution, δήλωσε ότι «μια δύναμη που είναι ασφαλής για τη νομιμότητα και την πραγματικότητα της ισχύος της δεν αντιμετωπίζει έτσι άλλους ανθρώπους ή δυνάμεις».

«Αυτό που πραγματικά ανησυχεί τους Ευρωπαίους όταν βλέπουμε όλα αυτά είναι η αμερικανική αλαζονεία και η υπερεπέκταση», πρόσθεσε. «Η σκέψη ότι ίσως παρακολουθούμε την αυτοκαταστροφή της αμερικανικής ισχύος, αυτό είναι που πραγματικά προκαλεί φόβο ακόμα και στους πιο επικριτικούς συμμάχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για ανησυχία. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που στέλνουν πλέον πολεμικά πλοία και άλλα στρατιωτικά μέσα προς τη Μέση Ανατολή. Στόχος τους είναι η προστασία των δικών τους συμφερόντων, όπως η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου, όπου ιρανικό drone έπληξε βρετανική αεροπορική βάση.

Ωστόσο, κάθε στρατιωτική ανάπτυξη κοντά σε έναν κλιμακούμενο πόλεμο ενέχει τον κίνδυνο ακόμα και οι «αμυντικές» δυνάμεις να εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Τότε, όπως προειδοποίησε Ευρωπαίος διπλωμάτης, δεν θα διακυβεύονται μόνο αμερικανικές ή ισραηλινές ζωές. «Και αυτή είναι μια μεγάλη απόφαση».