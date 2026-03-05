Ο Ολυμπιακός επέστρεψε την Τετάρτη στις προπονήσεις στο Ρέντη, μετά το ρεπό που είχε δώσει την Τρίτη στους ποδοσφαιριστές του ο Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το σημαντικότερο αγωνιστικό ζήτημα για τους «Ερυθρόλευκους» ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ αφορά την κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον κράτησε εκτός τόσο από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, όσο και από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό, επίσης μακριά από το «Καραϊσκάκης».

Το προηγούμενο διάστημα ο Ποντένσε ακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείας, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα στο πόδι του. Με την επανέναρξη των προπονήσεων την Τετάρτη και την έναρξη της προετοιμασίας για το ματς με τον ΠΑΟΚ, ο Πορτογάλος γυμνάστηκε ατομικά, κάτι που συνέβη και την Πέμπτη.

Οι πιθανότητες συμμετοχής του στο παιχνίδι δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες, ωστόσο ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να το παλέψει. Μάλιστα, συνομίλησε με τον προπονητή του και του ζήτησε να περιμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται και να κριθεί αν μπορεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή, ακόμη και ως λύση από τον πάγκο.