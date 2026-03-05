Το Ισραήλ φέρεται να οδήγησε το Ιράν σε ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας τις ώρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χρησιμοποιώντας μια παραπλανητική επιχείρηση που περιλάμβανε ένα «ψεύτικο» εβραϊκό δείπνο Σαμπάτ. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), η κοινή επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για την εξόντωση του Ιρανού ηγέτη το Σάββατο είχε σχεδιαστεί επί χρόνια και περιλάμβανε εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις, όπως παραβίαση του δικτύου καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης και διακοπή κρίσιμων υποδομών επικοινωνίας.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να αιφνιδιαστεί η ιρανική ηγεσία, ώστε ο Χαμενεΐ και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι να μην έχουν χρόνο να αντιδράσουν ή να διαφύγουν. Για την επίθεση χρησιμοποιήθηκε ένας ελάχιστα γνωστός βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύεται στο διάστημα πριν επιστρέψει στην ατμόσφαιρα και πλήξει τον στόχο, γνωστός ως «Blue Sparrow».

Η παραπλάνηση με το δείπνο Σαμπάτ

Καθώς πλησίαζε η ώρα της επίθεσης, οι IDF και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν, όπως αναφέρεται, μια ψυχολογική επιχείρηση με στόχο να αιφνιδιάσουν πλήρως την ιρανική ηγεσία. Υπήρχε ανησυχία ότι η αυξημένη δραστηριότητα γύρω από το κεντρικό στρατιωτικό συγκρότημα των IDF στο Τελ Αβίβ θα μπορούσε να προδώσει ότι επίκειται μεγάλη επιχείρηση.

Για τον λόγο αυτό εφαρμόστηκε ένα σχέδιο παραπλάνησης. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, την Παρασκευή, πριν από την επίθεση δόθηκε εσκεμμένα η εντύπωση ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες σταματούσαν για το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες και πληροφορίες που έδειχναν ότι στελέχη των IDF και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία επέστρεφαν στα σπίτια τους για το δείπνο Σαμπάτ.

Ανώτατοι στρατηγοί φρόντισαν μάλιστα να εμφανιστούν να αποχωρούν από τα κεντρικά γραφεία και να επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν παρέμειναν εκεί για πολύ. Αργότερα επέστρεψαν διακριτικά, με αρκετούς να επιστρέφουν ακόμη και μεταμφιεσμένοι στα στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων.

Η επίθεση με πυραύλους «Blue Sparrow»

Το πρωί του Σαββάτου, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-15, απογειώθηκαν στις 7:30 το πρωί ώρα Ιράν και έφτασαν στις προκαθορισμένες θέσεις τους περίπου δύο ώρες αργότερα. Στις 9:40 π.μ. οι IDF εκτόξευσαν τους πυραύλους Blue Sparrow, με τουλάχιστον 30 από αυτούς να κατευθύνονται προς το συγκρότημα κατοικιών του Αγιατολάχ στο κέντρο της Τεχεράνης.

Οι πύραυλοι Blue Sparrow, που κατασκευάζονται στο Ισραήλ, έχουν εμβέλεια περίπου 1.240 μιλίων και βάρος περίπου 1,9 τόνους, όπως αναφέρει η Daily Mail. Αρχικά δημιουργήθηκαν για τη δοκιμή συστημάτων αεράμυνας, ωστόσο από το 2013 έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πύραυλοι αέρος-εδάφους λόγω της εξαιρετικά υψηλής ταχύτητάς τους. Η ικανότητά τους να εξέρχονται και να επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης καθιστά την αναχαίτισή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Μετά την εκτόξευση από τα μαχητικά αεροσκάφη, βοηθητικοί πύραυλοι ώθησης οδηγούν τον πύραυλο στο διάστημα. Στη συνέχεια το επανεισερχόμενο όχημα αποχωρίζεται από τον ενισχυτή, «κλειδώνει» στον στόχο και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα πριν πλήξει τον στόχο του. Η σειρά πυραύλων Sparrow, που περιλαμβάνει επίσης τις εκδόσεις Black Sparrow και Silver Sparrow, έχει σχεδιαστικές επιρροές από τους σοβιετικούς πυραύλους Scud και τους ιρανικούς Shahab-3.

תיעוד מהדקות האחרונות: השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן pic.twitter.com/5kh5WcLKTf — Israeli Air Force (@IAFsite) March 1, 2026

Κυβερνοεπιθέσεις και παρακολούθηση της Τεχεράνης

Την ίδια στιγμή που εκτοξεύονταν οι πύραυλοι, οι IDF διέκοψαν τη λειτουργία περίπου δώδεκα κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Παστέρ, με αποτέλεσμα τα τηλέφωνα να εμφανίζονται ως κατειλημμένα όταν κάποιος προσπαθούσε να καλέσει. Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε η πιθανότητα οι φρουροί του Χαμενεΐ να λάβουν προειδοποίηση για την επικείμενη επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας βρίσκονταν σε άλλο τμήμα του κτιρίου. Στα πλήγματα που σημειώθηκαν στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν επίσης δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί ηγέτες: ο υποναύαρχος Αλί Σαμχανί και ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υποστράτηγος Μοχαμάντ Πακπούρ. Στους νεκρούς συγκαταλέγονται ακόμη η κόρη του Χαμενεΐ, το εγγόνι του, η νύφη και ο γαμπρός του, ενώ σκοτώθηκε επίσης η σύζυγος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, η 79χρονη Μανσουρέ Χοτζαστέ Μπαγκερζαντέχ. Νεκρός φέρεται να είναι και ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι ισραηλινές υπηρεσίες είχαν αποκτήσει πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις κάμερες της Τεχεράνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από το ιρανικό καθεστώς για την παρακολούθηση αντιφρονούντων αλλά και του ίδιου του πληθυσμού. Μέσω αυτών κατέγραφαν τις κινήσεις των βασικών σωματοφυλάκων του Χαμενεΐ.

Οι εικόνες μεταδίδονταν στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, επιτρέποντας στη Μοσάντ να συγκεντρώσει λεπτομερή στοιχεία για τις διευθύνσεις κατοικίας των φρουρών, τα ωράρια εργασίας τους και τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει να προστατεύουν. Μια συγκεκριμένη γωνία κάμερας αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς επέτρεψε στους πράκτορες να εντοπίσουν πού στάθμευαν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα οι σωματοφύλακες όταν έφταναν στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στην οδό Παστέρ, στο κέντρο της Τεχεράνης.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές αποτελούσαν μέρος μιας πολυετούς εκστρατείας συλλογής πληροφοριών που τελικά οδήγησε στη δολοφονία του Χαμενεΐ. «Γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στους Financial Times, προσθέτοντας ότι όταν γνωρίζεις έναν τόπο τόσο καλά όσο τον δρόμο όπου μεγάλωσες, μπορείς να εντοπίσεις ακόμη και τη μικρότερη λεπτομέρεια που δεν ταιριάζει.

Πληροφορίες της CIA και τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η CIA διέθετε επίσης ανθρώπινη πηγή που παρείχε κρίσιμες πληροφορίες. Σε συνδυασμό με ισραηλινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμους που ανέλυσαν τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με την ηγεσία του Ιράν και τις μετακινήσεις της, η πηγή αυτή επέτρεψε τον εντοπισμό του Χαμενεΐ στη συνάντηση κατά την οποία τελικά σκοτώθηκε.

Μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διαπίστωσαν πού πραγματοποιούσε τη συνάντησή του ο Χαμενεΐ, αποφάσισαν ότι έπρεπε να δράσουν άμεσα.

Κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Την έκτη ημέρα του αιματηρού πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι IDF δήλωσαν ότι η στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν έχει «κλονίσει» τη θεοκρατική ηγεσία της χώρας και ότι συνεχίζουν να «βαθαίνουν τη ζημιά» που προκαλούν στο καθεστώς.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε σε τηλεοπτική ενημέρωση ότι στόχος της επιχείρησης είναι να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο «τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» μέχρι να εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή που, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, αντιμετωπίζει.

«Είναι σημαντικό να πω ότι ήδη έχει κλονιστεί. Κλονίστηκε από το πρώτο πλήγμα το πρωί του Σαββάτου, όταν η ηγεσία εξουδετερώθηκε. Και κάθε ημέρα συνεχίζουμε να το αποσταθεροποιούμε όλο και περισσότερο», δήλωσε.

Παράλληλα με τις επιθέσεις στο Ιράν, το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπου οι δυνάμεις του προωθήθηκαν την Τετάρτη σε αρκετές πόλεις κοντά στα νότια σύνορα. Ο Λίβανος εμπλέχθηκε στον πόλεμο τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ σε αντίδραση για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί «βραχίονα του Ιράν» που υπηρετεί το καθεστώς της Τεχεράνης, αν και σημείωσε ότι ο συντονισμός μεταξύ των δύο δεν είναι «τόσο στενός». Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 320 στόχους της Χεζμπολάχ, εκ των οποίων περίπου 80 μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Προειδοποιήσεις του Ιράν και νέα ένταση με τις ΗΠΑ

Την ώρα που η Ευρώπη εξακολουθεί να εξετάζει αν θα αναλάβει δράση στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «πληρώσει το τίμημα, αργά ή γρήγορα» αν συνεχίσει να σιωπά για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η ιρανική ηγεσία προειδοποίησε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «μετανιώσουν πικρά» για τη βύθιση ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό. Το αμερικανικό ναυτικό βύθισε το πλοίο το βράδυ της Τρίτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 87 Ιρανούς ναύτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε το περιστατικό «θηριωδία στη θάλασσα», γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φρεγάτα «Ντένα», η οποία μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες ως φιλοξενούμενη του ινδικού ναυτικού, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση.

Την ίδια στιγμή, ο Αγιατολάχ Αμπντολάχ Τζαβαντί Αμολί δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται «στο κατώφλι μιας μεγάλης δοκιμασίας» και κάλεσε μέσω κρατικής τηλεόρασης σε «χυσίμο σιωνιστικού αίματος και αίματος του Τραμπ».