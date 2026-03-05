Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχής της Αττικής και της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες μέσω κρυπτονομισμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν νομιμοφανείς εταιρείες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω των οποίων υπόσχονταν σε πολίτες δήθεν εγγυημένες και υψηλές αποδόσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα (3 σε Αθήνα, 6 σε Ρέθυμνο και 3 σε Ηράκλειο).