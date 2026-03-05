Νέες πινελιές πολυτέλειας στις υποδομές φιλοξενίας της χώρας εμφιλοχωρούν την τελευταία περίοδο, φιλοδοξώντας να αναδιαμορφώσουν το κάδρο υψηλής διαμονής του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες που αναβαθμίζονται και νέα ξενοδοχεία που ανεγείρονται, επενδύσεις που δημιουργούν ανάταση στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

Νέο ξενοδοχείο προστίθεται στο δυναμικό της Χαλκιδικής. Ειδικότερα, πρόκειται για το Kassandra Mare Resort, 3 αστέρων, που αναβαθμίζεται σε 5 αστέρια και θα μετατραπεί στο πολυτελές MEDITE RESORT.

Το νέο ακίνητο θα έχει δυναμικότητα 185 κλίνες, θα βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού περίπου 13.260,08 m² και προβλέπεται να ανοίξει τις πύλες του το καλοκαίρι του 2026. Φορέας της επένδυσης, 15 εκατ. ευρώ, είναι η εταιρεία MEDITE RESORT M.A.E. Το πολυτελές κατάλυμα βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Βρωµαλύκη – Βάρκες, στο 3ο χλμ Ν. Μουδανίων – Ποτίδαιας, Δήμος Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Εντωμεταξύ, η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκ νέου αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και την αδειοδότηση για τη λειτουργία και επάρκεια των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, του ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων ΡΕΜΑ, δυναμικότητας 84 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΡΕΜΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ξενοδοχειακών Τουριστικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων, το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 12.964,22 τ.μ., στο αγρόκτημα Αγίου Νικολάου, στον οικισμό Βουρβουρού, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

Γρηγοριάδης

Το βήμα που δίνει το σήμα για έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του Macedonian Sun Hotel Chalkidiki ολοκληρώθηκε προ ημερών μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης, προϋπολογισμού περίπου τα 15 εκατ. ευρώ, της οικογένειας Γρηγοριάδη (που είχε στο παρελθόν στην ιδιοκτησία της τα συγκροτήματα Athos Pallas και Palini στην ευρύτερη περιοχή).

Το τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού άναψε το «πράσινο φως» για την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχείου της εταιρείας «Μακεδονικός Ήλιος Ξενοδοχειακές και Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση ενός ιστορικού τουριστικού συγκροτήματος, δυναμικότητας 296 κλινών, το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2019, με την εταιρεία να δύναται πλέον να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, εκείνο της υλοποίησης του έργου.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής, λειτουργεί εποχιακά και σε αυτό απασχολούνται 15 άτομα ως εποχιακό προσωπικό και τρία άτομα ως μόνιμο προσωπικό.

Με βάση τη σχετική απόφαση, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Α’ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο έλεγχο και εκτενή γνωμοδοτική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό υποβλήθηκε πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και εξετάστηκε από σειρά συναρμόδιων υπηρεσιών.

Λέσβος

Την ίδια ώρα, νέο ξενοδοχείο πρόκειται να εμπλουτίσει το ήδη υπάρχον δυναμικό της Λέσβου. Ειδικότερα, πρόκειται για μετατροπή μη κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος σε ξενοδοχείο διαμερισμάτων. Για το εν λόγω έργο, δυναμικότητας 82 κλινών, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως τις 5 Μαρτίου 2026. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΙΟΥ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «MARIANTHI PARADISE». Η επένδυση αφορά σε υφιστάμενο συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων το οποίο θα μετατραπεί λειτουργικά σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, από δυναμικότητα 49 κλινών σε 82 κλίνες.

Η θέση του υφιστάμενου αλλά και νέου καταλύματος θα είναι στον Άγιο Γεώργιο Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 54.977,28 m².

Επίσης, νέο ξενοδοχείο βρίσκεται στα σκαριά στην Πρέβεζα. Ειδικότερα, πρόκειται για κατάλυμα 4 αστέρων που θα προκύψει από αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση νέου με συνολική δυναμικότητα 76 κλινών. Το νέο κατάλυμα θα αναπτυχθεί σε ακίνητο έκτασης 1,96 στρεμμάτων στην περιοχή Παραλία Βράχου, στην Πρέβεζα. Για το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πρέβεζας. Επισημαίνεται ότι φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «Φασιάς Πέτρος και Αλέξη Βαιούλα Ο.Ε».

Γλυφάδα

Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία δόμησης του δήμου Γλυφάδας ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για αλλαγή πρόσοψης σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στη Γλυφάδα, ιδιοκτησίας των κ.κ. Παύλου Καρδαρά, Παναγιώτας Καρδαρά και Μαρίας Καρδαρά. Ακολούθως, η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ρόδου χορήγησε οικοδομική άδεια για την τοποθέτηση υπόγειας δεξαμενής νερού, εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμοπρόσοψης, χρωματισμούς και ανακαίνιση 35 δωματίων σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Φαληράκι της Ρόδου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Επίσης, η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ρεθύμνης ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για προκατασκευασμένη πισίνα compact επιφάνειας 50 τ.μ. σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΚΑΒΗ ΑΞΤΕΕ. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία δόμησης του δήμου Χανίων ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για την επισκευή όψεων του ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων Kriti Hotel που βρίσκεται στα Χανιά, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε. Τέλος, η υπηρεσία δόμησης του δήμου Δυτικής Λέσβου ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές στο ισόγειο του ξενοδοχείου Σαπφώ που βρίσκεται στη Σκάλα Ερεσού, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΑΠΦΩ Η ΕΡΕΣΙΑ Α.Ε.