Όλοι για το Champions League, και το Champions League για όλους. Οι Κενάν Γιλντίζ και Γουέστον ΜακΚένι πόνταραν στη νέα Γιουβέντους από νωρίς, ανανεώνοντας τα συμβόλαιά τους πριν καν γνωρίζουν πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα ακολουθήσει σύντομα, ενώ ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο, δείχνει όλο και πιο δελεασμένος από την ιδέα να μπει στο… λεωφορείο με τους συμπαίκτες και τον προπονητή του.

Τα πρώτα «καλέσματα» είχαν θετική ανταπόκριση και όσοι βρίσκονται ήδη στη «Μεγάλη Κυρία» δυσκολεύονται να την αφήσουν. Για τους υπόλοιπους, δεν αρκεί μόνο η εμπιστοσύνη, χρειάζεται η βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν στο επόμενο Champions League. Οι πρωταθλητές ζουν για να ακούν τη μουσική των μεγάλων ευρωπαϊκών νυχτών, και η Γιουβέντους μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα μεγάλα ονόματα να έρθουν μόνο με την εγγύηση των πλούσιων βραβείων της UEFA.

Η κατάκτηση ή όχι της 4ης θέσης κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά στην αγορά μεταγραφών, όπου «κυκλοφορούν» τουλάχιστον 60-70 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα έσοδα είναι απαραίτητα για να μπορέσει η ομάδα να ενισχυθεί με παίκτες που ανεβάζουν το επίπεδο και δεν κάνουν απλώς αριθμό. Στις τελευταίες έντεκα αγωνιστικές, ο Σπαλέτι δεν «παίζει» μόνο το μέλλον της Γιουβέντους, αλλά και το επίπεδο των μελλοντικών μεταγραφών.

Η υπέρβαση της Κόμο στην 5η θέση και, κυρίως, της Ρόμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή τέταρτη με +4 βαθμούς, σημαίνει περισσότερες πιθανότητες να προσελκύσουν «βαριά ονόματα»: από το όνειρο του Σάντρο Τονάλι (Νιούκαστλ) μέχρι τους ελεύθερους παίκτες πολυτελείας Μπερνάρντο Σίλβα, (Μάντσεστερ Σίτι) και Λεόν Γκορέτσκα (Μπάγερν). Οι συζητήσεις με τους τρεις κεντρικούς μέσους, που μπορούν να παίξουν εναλλακτικά, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σε περίπτωση πρόκρισης στο Champions League, ο αθλητικός διευθυντής Ντάμιεν Κομολί θα μπορεί να προσφέρει τουλάχιστον ένα «πολυτελές δώρο». Χωρίς την τέταρτη θέση, η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσει πιο ριψοκίνδυνες επιλογές, με τον κίνδυνο νέων αποτυχιών όπως η περίπτωση του Οπέντα.

Η πιο σημαντική κούπα για κάθε κόστος, ακόμη και για να αναβαθμιστεί το κέντρο του γηπέδου, παραμένει προτεραιότητα των ιθυνόντων της Γιουβέντους. Το βασικό «στοίχημα» παραμένει ο Τονάλι, ο οποίος φέτος προκρίθηκε στους «16» του Champions League με τη Νιούκαστλ. Η Γιουβέντους κινήθηκε για τον Ιταλό τον Ιούλιο και θα ξαναπροσπαθήσει το καλοκαίρι. Η ρήξη με το αγγλικό κλαμπ φαίνεται να πλησιάζει, αλλά οι τιμές πώλησης παραμένουν υψηλές: τουλάχιστον 70-75 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

Με τα έσοδα από την τέταρτη θέση και κάποιες πιθανές πωλήσεις (Κοοπμίνερς, Ντάγκλας Λουίζ), ο Κομολ’ι’ι μπορεί να ελπίζει έστω σε ένα μικρό «παράθυρο» για μεταγραφές. Διαφορετικά, δεν θα χάνει χρόνο, καθώς ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και πλούσιος, από την Άρσεναλ μέχρι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Γιουβέντους εξετάζει και άλλες λύσεις, ξεκινώντας από τους ελεύθερους παίκτες. Ο Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι) και ο Λεόν Γκορέτσκα (Μπάγερν) έχουν εμπειρία, ποιότητα, χαρακτήρα, τίτλους στη συλλογή τους και ελεύθερη μεταγραφή. Και οι δύο έχουν πολλούς «μνηστήρες» τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ιταλία, με απαιτήσεις για μισθό 6-8 εκατ. ευρώ, επένδυση δύσκολη χωρίς το «τσεκ» των 60-70 εκατ. ευρώ της UEFA.