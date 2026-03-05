Με σημαντικές απουσίες θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ δεν συμμετείχαν στην προπόνηση της Πέμπτης το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση της Παρασκευής στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Όσον αφορά τον Μόντε Μόρις, η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη λόγω προβλήματος στη μέση, με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει ότι η παρουσία του στο παρκέ είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Βεζένκοφ είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με σπασμό στη μέση, ενώ δεν αγωνίστηκε στον επόμενο αγώνα των «ερυθρολεύκων» απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Αντίθετα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί, φορώντας τον ίδιο κηδεμόνα που χρησιμοποίησε στον τελικό Κυπέλλου ενάντια στους «πράσινους».