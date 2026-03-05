Το όραμά του για την Κίνα του μέλλοντος αποκάλυψε σήμερα από το Πεκίνο ο Σι Τζινπίνγκ, ενώπιον της πολιτικής ελίτ της χώρας. Ο νέος «οδικός χάρτης» του Κινέζου προέδρου έρχεται ως απάντηση στον οξύ τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Ουάσινγκτον και τις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες.

Το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο, το νομοθετικό σώμα της Κίνας που επικυρώνει τυπικά τις αποφάσεις της ηγεσίας, ανακοίνωσε το Πενταετές Σχέδιο εκθέτοντας τους στόχους για την ανάπτυξη, τον προϋπολογισμό, τη βιομηχανική πολιτική και την άμυνα και σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα του Σι να προωθήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προς την τεχνολογική κυριαρχία.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του σχεδίου που ανακοινώθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο:

Προτεραιότητα το ΑΕΠ

Η Κίνα επιδιώκει να αναπτύξει την οικονομία της με ρυθμό 4,5%-5%, λίγο κάτω από το 5% που επιτεύχθηκε πέρυσι, ανοίγοντας την πόρτα για μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναπροσαρμογή των κινητήρων της ανάπτυξης.

Το Πεκίνο θα συνεχίσει επίσης σταθερά να παρέχει κίνητρα για την αναζωογόνηση της οικονομίας, που παραμένει σε χαμηλότερη ταχύτητα μετά την πανδημία, θέτοντας στόχο για δημοσιονομικό έλλειμμα 4% του ΑΕΠ, όπως και πέρυσι.

Προώθηση της υψηλής τεχνολογίας

Με στόχο την τεχνολογική επικράτηση σε τομείς κλειδιά όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι κβαντικοί υπολογιστές εν μέσω σφοδρού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, το Πεκίνο επιταχύνει τις προσπάθειες για να κυριαρχήσει στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ως ο μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός σπάνιων γαιών, η Κίνα κινείται επίσης για να εξασφαλίσει ένα προβάδισμα σ’ αυτά τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς, από τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τους κινητήρες αεροσκαφών και τις αμυντικές τεχνολογίες.

Αμυντική ικανότητα

Η Κίνα θα βελτιώσει τη μαχητική ετοιμότητά της και θα επιταχύνει την ανάπτυξη «προηγμένων ικανοτήτων μάχης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, αυξάνοντας κατά 7% το 2026 τις αμυντικές δαπάνες. Στρατιωτικοί παρατηρητές παρακολουθούν από κοντά καθώς το Πεκίνο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις δυνάμεις του μέχρι το 2035 και να προβάλει στρατιωτική ισχύ με φόντο αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την Ταϊβάν, καθώς και παγκόσμιες εντάσεις.

Χρηματοοικονομικό σύστημα

Η Κίνα θα διοχετεύσει φέτος περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικές τράπεζες για να τις προφυλάξει από συστημικούς κινδύνους και θα προωθήσει τη χρηματοδότηση τεχνολογικών εταιρειών.

Πληθυσμός

Υποσχόμενο για τα επόμενα πέντε χρόνια μια «κοινωνία φιλική στις γεννήσεις παιδιών», το Πεκίνο έχει στόχο να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικές με την απασχόληση, την εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη, καθώς το γεγονός ότι ο πληθυσμός γερνάει και συρρικνώνεται γρήγορα περιπλέκει τους ευρύτερους οικονομικούς στόχους.

Επισιτιστική ασφάλεια

Η ικανότητα παραγωγής δημητριακών θα αυξηθεί σε περίπου 725 εκατομμύρια μετρικούς τόνους στην περίοδο 2026-2030 ώστε να ανταποκριθεί στους μακροπρόθεσμους στόχους της χώρας για την επισιτιστική ασφάλεια. Η χώρα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων όπως η σόγια, με τις ΗΠΑ να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της.

Στόχοι για τις εκπομπές

Η κυβέρνηση σχεδιάζει για τα επόμενα πέντε χρόνια να επιταχύνει τις μειώσεις στη χρήση άνθρακα και να περιορίσει τη ρύπανση, ώστε να επιταχύνει την οικολογική μετάβαση.

Η χώρα ευθύνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, για πάνω από το 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχει στόχο να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2060.

Η χώρα θα ευνοήσει νέους κινητήρες ανάπτυξης, όπως το υδρογόνο για την παραγωγή ενέργειας και τα πράσινα καύσιμα, προστίθεται στην έκθεση, ενώ ο πρωθυπουργός Λι υποσχέθηκε αυστηρότερο έλεγχο των προγραμμάτων μεγάλης ενεργειακής έντασης.