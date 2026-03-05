Θέτοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των δικών της εγχώριων αναγκών, η κινεζική κυβέρνηση έδωσε εντολή στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας να αναστείλουν άμεσα τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης. Η απόφαση έρχεται ως άμεση απάντηση στην κλιμακούμενη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις παραδόσεις αργού πετρελαίου.

Άμεση εφαρμογή των μέτρων

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) -του ανώτατου οργάνου οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας- συναντήθηκαν με διοικητικά στελέχη διυλιστηρίων, απευθύνοντας προφορική έκκληση για άμεση παύση των αποστολών διυλισμένων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τα διυλιστήρια:

Να σταματήσουν την υπογραφή νέων συμβολαίων.

Να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για την ακύρωση ήδη συμφωνημένων φορτίων.

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα καύσιμα αεροσκαφών (jet fuel) και τα ναυτιλιακά καύσιμα (bunker fuel) που βρίσκονται σε αποθήκες υπό τελωνειακό έλεγχο, καθώς και ο εφοδιασμός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο.

Η στρατηγική της Κίνας

Παρόλο που η Κίνα διαθέτει έναν τεράστιο τομέα διύλισης, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της απορροφάται από την εγχώρια ζήτηση. Στην Ασία, η χώρα κατέχει την τρίτη θέση στις θαλάσσιες εξαγωγές καυσίμων, πίσω από τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, τα προληπτικά μέτρα του Πεκίνου αντικατοπτρίζουν σύμφωνα με το Bloomberg μια ευρύτερη τάση των χωρών της περιοχής που εξαρτώνται από εισαγωγές ενεργειακών πόρων.

Μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, η ροή πετρελαίου και καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Το γεγονός αυτό έχει αναγκάσει διυλιστήρια από την Ιαπωνία και την Ινδονησία έως την Ινδία να μειώσουν τους ρυθμούς παραγωγής τους και να παγώσουν τις δικές τους εξαγωγές, φοβούμενα μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.