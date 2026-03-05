Μεγαλώνει το σερί

Τριπλή ισοβαθμία πλέον στο πρωτάθλημα μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς, η οποία φωνάζει για τη διαιτησία και δεν έχει άδικο. Το δεύτερο πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς στην ομάδα του Λουτσέσκου ήταν… φωτιά πραγματικά, με τον Βεργέτη στο VAR να μην επεμβαίνει. Πέναλτι επομένως, γκολ ο Γερεμέγεφ, 1-2 ο ΠΑΟΚ που μέχρι τότε δεν έπειθε καθόλου με την απόδοσή του και 10η συνεχόμενη νίκη για τον δικέφαλο του βορρά με διαιτητή τον Φωτιά. Πώς να μην είναι κάτι σαν… γούρι μετά για την ομάδα του Λουτσέσκου το να ορίζεται ο συγκεκριμένος στα παιχνίδια της; Δέκα συνεχόμενες νίκες είναι αυτές.

Κρύβεται ο Λανουά

Τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και κάθε σφύριγμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, φαίνεται η μεγάλη απουσία με τα βίντεο που σταμάτησε ο Λανουά. Θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον από ποτέ να βλέπαμε τι θα έλεγε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής για τα σφυρίγματα στους αγώνες των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Και έγινε προσπάθεια από κάποιες ομάδες να αρχίσει ξανά η ανάλυση των επίμαχων φάσεων, ο Λανουά όμως δεν ψήθηκε… Προτιμάει να συνεχίσει να κρύβεται, αν και ούτε αυτό το καταφέρνει. «Μιλάει» με τους ορισμούς πλέον ο επικεφαλής της ΚΕΔ, οπότε θα δούμε προσεχώς πώς βαθμολόγησε τον Φωτιά για το Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

Εκθέτουν συνεχώς τον Γκαγκάτση

Η απόδοση του Φωτιά στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ πάντως υπενθύμισε σε όλους το… εφιαλτικό όραμα της ΕΠΟ για την ελληνική διαιτησία. «Σκοπός μας είναι να έχουμε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, όχι μόνο του κυπέλλου», είπε πριν λίγες εβδομάδες ο Μάκης Γκαγκάτσης. Και οι Έλληνες διαιτητές κάνουν ό,τι μπορούν σε κάθε αγώνα για να του αποδείξουν πως δεν πρέπει με τίποτα να γίνει αυτό. Βασικά, αν γινόταν να μην σφυρίζουν ούτε στα μικρά, στα εύκολα παιχνίδια, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Η ΕΠΟ στηρίζει τον Λανουά και θέλει να τον διατηρήσει στη θέση του και για την επόμενη σεζόν, βελτίωση όμως δεν υπάρχει καμία.

Θέλει Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Νίκη με 4άρα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ και είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για να πάρει την 4η θέση, προς ικανοποίηση και… της ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θέλουν στα play off τους «πράσινους» αντί του Λεβαδειακού, όχι μόνο επειδή έχουν πάρει περισσότερους βαθμούς εναντίον τους από ό,τι οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αλλά και επειδή θα είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν, ας το θέσουμε έτσι. Στην Ένωση ξέρουν ότι οι ανταγωνιστές τους για το πρωτάθλημα είναι πιο δυνατοί σε κάποια θέματα, οπότε προτιμούν να υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ομάδες στα play off που θα κρίνουν το πρωτάθλημα και όχι τρεις.

Ο παίκτης-κλειδί του Μεντιλίμπαρ

Το ντέρμπι που έρχεται με τον ΠΑΟΚ είναι το μόνο που σκέφτονται όλοι στον Ολυμπιακό, με τον Μεντιλίμπαρ να περιμένει από τους παίκτες του μια εμφάνιση… Champions League. Τώρα που δεν υπάρχει η Ευρώπη, ο Ισπανός θέλει να δει στην Ελλάδα τη συγκέντρωση που έδειχνε η ομάδα του στην κορυφαία διοργάνωση και ποντάρει πάρα πολλά σε έναν συγκεκριμένο παίκτη: Ζέλσον Μάρτινς. Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί πως ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι ο παίκτης-κλειδί του Ολυμπιακού, πως αν αυτός είναι καλά τότε η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και περιμένει να κάνει τη διαφορά από τώρα και μέχρι το τέλος της σεζόν.

Και Μπράουν στη λίστα

Ο Τρινκιέρι ήρθε στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε επισήμως από τον ΠΑΟΚ, αποθέωσε τον Μυστακίδη και αρχίζει τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Το νέο αφεντικό της ΚΑΕ έχει πολύ φιλόδοξο πλάνο και αυτό θα φανεί και το καλοκαίρι με τις μεταγραφές που θα γίνουν. Παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θα απασχολήσουν σοβαρά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους και έναν πρώην πράσινο. Ο Λορέντζο Μπράουν αρέσει πολύ στον δικέφαλο του βορρά, πρόκειται για παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ αν ο προπονητής ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει και στη Θεσσαλονίκη θα το παλέψουν πολύ για να τον αποκτήσουν.