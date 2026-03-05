Με κεντρικό μήνυμα «Ένας τόπος για όλους» και έμφαση στην επιστροφή του χώρου στους πολίτες, η LAMDA Development, παρουσίασε ένα νέο πλέγμα πρωτοβουλιών για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες που συνδέονται με την ανάπτυξη του Ελληνικού. Οι δράσεις επικεντρώνονται στην προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς της χώρας.

Οι πρωτοβουλίες της LAMDA, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, έχουν στον πυρήνα τους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων περιοχών και τη θωράκιση από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αφετηρία αποτέλεσαν οι ανάγκες, οι προσδοκίες αλλά και οι ανησυχίες των κατοίκων των όμορων Δήμων, όπως καταγράφηκαν μέσα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε η LAMDA στο πλαίσιο της ανάπτυξης του The Ellinikon. Παράλληλα, οι έρευνες ανέδειξαν και τις προκλήσεις που συνδέονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα ενός τόσο μεγάλου έργου.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η κοινή γνώμη εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό θετική απέναντι στο έργο. Το 76% των κατοίκων των όμορων δήμων δηλώνει θετική στάση για την ανάπτυξη του Ελληνικού, ενώ πάνω από το 90% διατηρεί θετική άποψη για τη LAMDA και τη συμβολή της στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, 9 στους 10 κατοίκους εκφράζουν πρόθεση να επισκεφθούν το Ελληνικό όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η LAMDA σχεδίασε ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων που εστιάζει:

στην προστασία και ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος ,

, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ,

, στη στήριξη των ευπαθών ομάδων και της νέας γενιάς ,

και , καθώς και στον περιορισμό της όχλησης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις κατασκευαστικές εργασίες.

Επίσης, δημιουργείται ένας ειδικός διαδραστικός πίνακας (dashboard) στην ιστοσελίδα του The Ellinikon για on-line παρακολούθηση των μετρήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Περιβάλλον και πράσινο γύρω από το Μητροπολιτικό Πάρκο

Στον πυρήνα της ανάπτυξης βρίσκεται το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, το οποίο θα εκτείνεται σε περίπου 2.000.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξετάζεται η επέκταση των πράσινων διαδρομών και εκτός των ορίων της επένδυσης, ώστε να δημιουργηθούν διασυνδέσεις που θα φτάνουν έως τον Υμηττό και το παραλιακό μέτωπο.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Urban Green Dots ξεκίνησε από το 2025 η αναβάθμιση πάρκων και χώρων πρασίνου στους όμορους δήμους. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη αναβαθμιστεί και παραδοθεί τέσσερις χώροι πρασίνου στους δήμους Αλίμου και Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο, η LAMDA έχει αναπτύξει συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για τη συνεχή παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν καθημερινή επιτόπια παρακολούθηση, συστηματικές δειγματοληψίες και καταγραφή των λιβαδιών Ποσειδωνίας, ενώ πραγματοποιούνται μετρήσεις της θολότητας των υδάτων σε 18 σημεία της θαλάσσιας ζώνης. Μέχρι σήμερα τα στοιχεία δείχνουν ότι το θαλάσσιο περιβάλλον παραμένει σε καλή κατάσταση και δεν έχει επηρεαστεί από τις εργασίες.

Μικροκλίμα και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Στο πεδίο της κλιματικής ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημιουργείται ένα δίκτυο παρακολούθησης μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών τόσο εντός του έργου όσο και στους όμορους δήμους. Στόχος είναι η μελέτη της επίδρασης του έργου στο μικροκλίμα, αλλά και η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλά επίπεδα ρύπανσης.

Παράλληλα, η ανάπτυξη συνοδεύεται από μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα υποδομών, με την οριοθέτηση και αναβάθμιση των ρεμάτων Τραχώνων και Ευρυάλης, που βρίσκονται στα όρια της επένδυσης. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Κοινωνικές δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης

Οι πρωτοβουλίες επεκτείνονται και στον κοινωνικό τομέα, με δράσεις που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες και στη νέα γενιά. Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» υλοποιείται η εφαρμογή inclucity4all, η οποία χαρτογραφεί προσβάσιμα σημεία για άτομα με οπτική και κινητική αναπηρία στους δήμους της περιοχής.

Παράλληλα, υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, όπως το πρόγραμμα «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια», το οποίο έχει ήδη φέρει περισσότερους από 13.000 μαθητές σε επαφή με ζητήματα συμπερίληψης και προσβασιμότητας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος «Smart City Innovators» που αναπτύχθηκε με τη SciCo, περίπου 3.500 μαθητές έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Περιορισμός της όχλησης από τα εργοτάξια

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επιχειρεί να περιορίσει την περιβαλλοντική όχληση που προκαλεί η μεγάλη κατασκευαστική δραστηριότητα. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 40 εργοτάξια στην περιοχή, ενώ εγκαθίσταται δίκτυο σταθμών που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα θορύβου και αιωρούμενων σωματιδίων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει 15 σταθμούς εντός του εργοταξίου του Ελληνικού και έναν σταθμό σε κάθε όμορο δήμο, με τα δεδομένα να δημοσιοποιούνται μέσω ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα του έργου.

Σύμφωνα με τη LAMDA, στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού αστικού οικοσυστήματος που θα συνδέεται με την πόλη και τις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας την κεντρική ιδέα της ανάπτυξης: το Ελληνικό να εξελιχθεί σε έναν τόπο ανοιχτό και προσβάσιμο που επιστρέφεται στους πολίτες.

Οι στρατηγικές συνεργασίες

Με ξεκάθαρο στόχο, οι δράσεις αυτές να παράγουν μετρήσιμα, διαχρονικά και ουσιαστικά αποτελέσματα, η LAMDA προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλους διακεκριμένους φορείς της χώρας.

Παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες, η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communication Officer της LAMDA, υπογράμμισε: «Βασικός μας στόχος είναι ο διαρκής, ανοιχτός, ειλικρινής και – πάνω απ’ όλα – εποικοδομητικός διάλογος με τους γείτονές μας και όλους τους εταίρους μας. Το έργο του Ελληνικού δεν είναι απλώς μια μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα και την Ελλάδα, με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον».

H Καθηγήτρια, Διευθύντρια Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Μαρία Παπαφωτίου ανέφερε: «Η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη LAMDA αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πράξη. Η μελέτη που παρουσιάσαμε τεκμηριώνει πώς ο αστικός σχεδιασμός μπορεί να ενισχύσει το πράσινο και τη βιοποικιλότητα, να βελτιώσει το μικροκλίμα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος της συνεργασίας μας είναι να συμβάλουμε σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με θετικό και διαχρονικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού».

Ο Διευθύνων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δρ Βασίλης Καψιμάλης, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη LAMDA αφορά στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, διασφαλίζεται ότι τα θαλάσσια ύδατα, ο πυθμένας, και οι θαλάσσιοι οργανισμοί παραμένουν ανεπηρέαστα από τις πιθανές επιπτώσεις των κατασκευαστικών εργασιών».

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Η LAMDA έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων του Ελληνικού στο μικροκλίμα και τα είδη βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Ελληνικό και σε περιοχές των όμορων Δήμων. Μεταξύ άλλων, ελέγχουμε τη μακροπρόθεσμη επίδραση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού στις τοπικές κοινωνίες και την ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου.

Ο Αντώνης Καναβάκης, Υπεύθυνος της LAMDA για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση του The Ellinikon, σημείωσε τα εξής: «Από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, η LAMDA σε συνεργασία με τους ανάδοχους εργολάβους καταγράφει και παρακολουθεί τα επίπεδα περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίμετρο του Ελληνικού αλλά και σε περιοχές των έργων. Επιπλέον, προχωράει στην εγκατάσταση 15 σταθμών μέτρησης θορύβου και σκόνης στην περίμετρο του Ελληνικού, και 3 σταθμών στους όμορους δήμους. Σκοπός μας είναι η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των παραμέτρων, η στοχευμένη εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και τελικά η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών οχλήσεων».

Φωτογραφία άρθρου: Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Corporate Communications Senior Director – Δρ. Βαγγέλης Γερασόπουλος, Δ/ντης του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communications Officer – Δρ. Βασίλης Καψιμάλης, Δ/ντης Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ – Δρ Μαρία Παπαφωτίου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αντώνης Καναβάκης, Υπεύθυνος της LAMDA για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση του The Ellinikon