Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής Κυριακής 22/2 γύρω, στις 5.30 π.μ. όταν ενήλικη θηλυκή ελαφίνα βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στον χώρο στάθμευσης του τελεφερίκ στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης ΑΝΙΜΑ αρχικά ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και στη συνέχεια ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθώς και το Δασαρχείο και η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του ζώου μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης.

Στο σημείο άμεσα μετέβη η ομάδα πεδίου της ΑΝΙΜΑ, αποτελούμενη από τη Μαρία Καλλιντέρη, τον Χρήστο Αποστολόπουλο, την Άννα Μαντά και τον Κωνσταντίνο Ξηρό, μαζί με τον κτηνίατρο της ΑΝΙΜΑ, Γρηγόρη Μαρκάκη. Ο τελευταίος προχώρησε σε αναισθητοποίηση της ελαφίνας με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (pole syringe), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά της.

Το ζώο κατά τις ίδιες πληροφορίες έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, αποκόλληση του κάτω χείλους, καθώς και σοβαρή πάρεση στα πρόσθια άκρα.

Με ειδικό όχημα της ΑΝΙΜΑ και συνοδεία του κτηνιάτρου η ελαφίνα μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο που έχει κατασκευαστεί ειδικά για τη νοσηλεία άγριων ζώων τέτοιου μεγέθους. Εκεί υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο, ενώ πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, περιποίηση και συρραφή των τραυμάτων της.

Η ελαφίνα σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ θα παραμείνει υπό παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία των τραυματισμών της και να ολοκληρωθεί η ανάρρωσή της. Όπως επισημαίνεται, η πρόγνωση χαρακτηρίζεται επιφυλακτική.

Η οργάνωση τονίζει κλείνοντας την ανάρτησή της στο Facebook ότι η περίθαλψη ελαφιών αποτελεί ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, καθώς τα φάρμακα και η συνολική διαχείριση απαιτούν σημαντικούς πόρους. Για τον λόγο αυτό απευθύνει έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της ελαφίνας.