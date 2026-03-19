Περαιτέρω επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές, κρύο και χιόνια. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, η ψυχρή εισβολή έχει χτυπήσει από χθες, Τετάρτη, τη χώρα μας.

Η κακοκαιρία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δεν έφερε μόνο πτώση της θερμοκρασίας, αλλά επανέφερε τις βροχές και τα χιόνια σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, σήμερα Πέμπτη τα πιο αξιόλογα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και σταδιακά στη δυτική Κρήτη.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τη χθεσινή ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, ο κ. Κολυδάς τόνισε πως δεν πρόκειται για «σιβηρική εισβολή» αλλά για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, χωρίς μεγάλη διάρκεια αλλά με σαφή καιρική παρουσία.

Επιμένει η κακοκαιρία

Την Παρασκευή, οι βροχές θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ Κρήτη και Δωδεκάνησα θα βρεθούν στο επίκεντρο καταιγίδων, οι οποίες ωστόσο θα εξασθενούν σταδιακά.

Το Σάββατο ο καιρός αρχίζει να περιορίζεται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα παραμένει η αστάθεια, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου. Ο καιρός θα διατηρήσει τον άστατο χαρακτήρα του με τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

«Κάλλιο Μάρτης στις γωνίες παρά Μάρτης στις αυλές»

-Η αλλαγή του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, αλλά και επειδή επαναφέρει τις βροχές στη χώρα ύστερα από περισσότερο από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

-Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Την Παρασκευή οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

-Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.

–Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι δεν πρόκειται για σιβηρική εισβολή. Η ψυχρή μεταφορά γίνεται με ανατολικό έως βορειοανατολικό ρεύμα και οι αέριες μάζες φτάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως περάσει πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας και τμήματα του Αιγαίου. Πρόκειται, επομένως, για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, χωρίς μεγάλη διάρκεια αλλά με σαφή καιρική παρουσία.

-Στο σκηνικό προστίθενται και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι ως την Παρασκευή με εξασθένηση το Σαββατοκύριακο.

-Όλα δείχνουν, τέλος, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας χθες έκανε λόγο για Σιβηρική εισβολή, η οποία θα κρατήσει μέχρι σίγουρα και το Σάββατο. Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, η σιβηρική εισβολή θα φέρει γενικευμένες βροχές, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, ενώ πρόσκαιρα από το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές.

Η ανάρτησή του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη…

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα: Κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.

Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα. Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση (5-6 βαθμούς), ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υ.Γ.: Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον, τις συναντάμε τέτοια περίοδο».

«Συνθήκες αστάθειας για τις παρελάσεις»

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά, με βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις.

Το πρώτο κύμα έχει ήδη ξεκινήσει, κινούμενο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με κύριο αίτιο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια της Ιταλίας. Το σύστημα αυτό θα κινηθεί μέσω των νότιων παραθαλάσσιων περιοχών της χώρας, θα επηρεάσει την Κρήτη και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Κύπρο.

Αν και δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα από το πρώτο κύμα, η διαφορά βαρομετρικών πιέσεων θα ενισχύσει τους βοριάδες στο Αιγαίο, μεταφέροντας σταδιακά ψυχρότερες αέριες μάζες.

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές από το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα συνοδεύονται από ασθενείς βροχές, κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό, με τη θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σχηματίζεται στο βόρειο Ιόνιο και αναμένεται να κινηθεί προς τα νότια και ανατολικά, επηρεάζοντας εκ νέου τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Αυτό το σύστημα θα είναι πιο ισχυρό, φέρνοντας εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν φαίνεται να υποχωρεί για μεγάλο διάστημα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει και την 25η Μαρτίου.

Παρά τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ο καιρός αναμένεται βροχερός σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αστάθειας για τις παρελάσεις της εθνικής εορτής.