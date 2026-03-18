Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, καταγράφηκαν βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το υπόλοιπο της Τετάρτης 18/03 βροχές αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στο Κεντρικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Την Πέμπτη 19/03 βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών.

Την Παρασκευή 20/03 φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά της Στερεάς και της Πελοποννήσου, σταδιακά όμως θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, όμως από το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τόσο την Πέμπτη 19/03 όσο και την Παρασκευή 20/03 θα κυμανθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.