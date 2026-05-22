Κυπελλούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην 120χρονη ιστορία της αναδείχθηκε η Λανς, η οποία επικράτησε της Νις με 3-1 στον τελικό του Coupe de France που διεξήχθη στο “Parc des Princes”.

Με αυτή τη νίκη, η Λανς ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν, στην οποία τερμάτισε στη 2η θέση της Ligue 1, διεκδικώντας μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμμετοχή στο επόμενο Champions League.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ήρθε μετά από τρεις αποτυχημένους τελικούς στο παρελθόν (1948, 1975 και 1998), με την ομάδα να καταφέρνει τελικά να κατακτήσει το πρώτο της κύπελλο, επικρατώντας μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής Νις, η οποία παρέμεινε “ζωντανή” στο παιχνίδι ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω με 2-0.

Η Λανς άνοιξε το σκορ στο 25′ με την «εκτέλεση» του Τοβέν έπειτα από ασίστ του Ουντόλ και διπλασίασε τα τέρματά της στο 42′ με την καρφωτή κεφαλιά του Εντουάρ (σε κόρνερ του Τοβέν), δείχνοντας κυριαρχική εικόνα μέσα στο γήπεδο σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Η Νις μείωσε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου με την κεφαλιά του Κουλιμπαλί από κόρνερ του Κλος, είχε δοκάρι με τον Μεντί στο 61ο λεπτό, όμως δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης παρά την πίεση που άσκησε στη συνέχεια στα καρέ του Ρισέ. Η δε Λανς κατάφερε να σκοράρει για τρίτη φορά στο 78′ με πλασέ του Σίμα που έπιασε στον… ύπνο την άμυνα της Νις, «τελειώνοντας» το παιχνίδι.

Στο 83′ ο Μπουντάς είχε κεφαλιά στο δοκάρι (δεύτερο για τη Νις), με τη Λανς να κάνει ακολούθως διαχείριση του προβαδισματός της και να φτάνει εντέλει στη νίκη και στο πρώτο Κύπελλο της Ιστορίας της.