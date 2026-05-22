Το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» σχολίασε ο Κωνσταντίνος Φλώρος, αναφέροντας ότι πιθανώς στοχεύει το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας.

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε πως «είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε σε έναν καταιγισμό διαρροών, φημών, προπαγάνδας, προσπάθειας χειραγώγησης της ελληνικής κοινής γνώμης, κυρίως από προπαγάνδες από αναλυτές που υπάρχουν στην Τουρκία και λέει ο καθένας τα δικά του από τη δική του σκοπιά».

«Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να εμπλακούμε σε αυτήν τη διαδικασία τώρα, θα πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση όταν αυτή προκύψει, διότι ενδεχομένως αυτά τα οποία συζητούνται τώρα να μην είναι στην πραγματικότητα όλα έτσι όπως περιγράφονται», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν η κατάσταση χοντρύνει και η Τουρκία προσπαθήσει να επιβάλλει αυτά τα πράγματα με απειλή χρήσης βίας, με τις ένοπλες δυνάμεις, η Ελλάδα γνωρίζει τον τρόπο. Γνωρίζει το πώς και το γιατί και νομίζω δια της προβολής και από την ελληνική πλευρά ισχύος στο πεδίο θα μπορέσει να υποστηρίξει το δίκιο», είπε μεταξύ άλλων.

«Εδώ είναι πασιφανές ποιος έχει το δίκιο και ποιος έχει το άδικο… η προσπάθεια αυτή έχει όντως και τη διάσταση του εσωτερικού ακροατηρίου, πλην όμως επειδή μας αφορά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε ενέργεια και επί του πεδίου», πρόσθεσε στη συνέχεια της τοποθέτησής του.