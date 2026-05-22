Ο Ολυμπιακός μετά από δύο χρόνια επέστρεψε στον τελικό της Euroleague, επικρατώντας άνετα της Φενέρμπαχτσε στον μεγάλο ημιτελικό του ΟΑΚΑ.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο αστέρα αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού να δίνει το σύνθημα για τον τελικό της Κυριακής.

Ο Φουρνιέ αρχικά μάζεψε τους συμπαίκτες του για να μην πανηγυρίσουν έξαλλα και στη συνέχεια έκανε την κίνηση «ένα ακόμα» προς τους οπαδούς των Πειραιωτών, που γέμισαν τις εξέδρες του ΟΑΚΑ.