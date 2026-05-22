Τίτλοι τέλους έπεσαν αιφνιδιαστικά για την Τούλσι Γκάμπαρντ στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με την ξαφνική παραίτησή της να προκαλεί έντονη πολιτική σεναριολογία στην Ουάσιγκτον. Η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και κομβικά πρόσωπα της αμερικανικής ηγεσίας, υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμα.



Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Fox News Digital, επικαλούμενο την επίσημη επιστολή παραίτησής της, η οποία ανοίγει πλέον έναν νέο κύκλο ανακατατάξεων στον σκληρό πυρήνα του Λευκού Οίκου. Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε για τις προθέσεις της τον Τραμπ σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο. Θα αποχωρήσει από το αξίωμα στις 30 Ιουνίου.



Στην επιστολή παραίτησης, που την ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, εκφράζει «βαθύτατη ευγνωμοσύνη» για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιέβαλε ο πρόεδρος και την ευκαιρία που της έδωσε να διοικήσει το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών επί ενάμιση χρόνο.



Ως λόγο της παραίτησής της επικαλείται την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών. Το πρακτορείο Reuters ωστόσο, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ.



Τον περασμένο Μάρτιο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τη διάσταση απόψεων με την Γκάμπαρντ στο θέμα του Ιράν. Είχε τονίσει μάλιστα πως η στάση της για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ήταν πολύ πιο «μαλακή» από τον ίδιο στο φλέγον ζήτημα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.



Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς» η Τούλσι Γκάμπαρντ που έκανε «απίστευτη δουλειά» θα αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου και τα καθήκοντά της θα αναλάβει να ασκεί προσωρινά ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Άαρον Λούκας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.