Η διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται σε ένα διαρκές πολιτικό θρίλερ που θυμίζει έντονα τηλεοπτικό ριάλιτι, όπου οι πρωταγωνιστές αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλο, συχνά κάτω από ταπεινωτικές συνθήκες και βαριές καταγγελίες. Η λίστα των αποπεμφθέντων κυβερνητικών στελεχών μακραίνει καθημερινά, αποκαλύπτοντας μια εικόνα κατάχρησης εξουσίας και θεσμικής απαξίωσης.

Από τις παραστρατιωτικές επιχειρήσεις στα χλιδάτα τζετ

Η αρχή έγινε με τον Γκρέγκορι Μποβίνο, ο οποίος από μια αφανή θέση βρέθηκε ανεξήγητα να ηγείται παραστρατιωτικών επιχειρήσεων σε αμερικανικές πόλεις, για να απομακρυνθεί τελικά λόγω της παροιμιώδους ανικανότητάς του. Ήταν αξιωματικός της Συνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών (US Border Patrol), ο οποίος υπηρέτησε ως γενικός διοικητής της Συνοριοφυλακής από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Στη συνέχεια, η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, είδε την πόρτα της εξόδου μετά από αποκαλύψεις για τη χρήση ενός πανάκριβου ιδιωτικού τζετ, εξοπλισμένου με μπαρ και κρεβατοκάμαρα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε με τον εξωσυζυγικό σύντροφό της με έξοδα των φορολογουμένων. Η αποπομπή της συνοδεύτηκε από έρευνες για οικονομικές ατασθαλίες και τη μεταβίβαση του ιδιωτικού αεροσκάφους στην υπηρεσία της Μελάνια Τραμπ.

Οι Ατασθαλίες που γκρέμισαν Μπόντι και Λάιονς

Η Γενική Εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι δεν κατάφερε να συμπληρώσει ούτε έναν χρόνο θητείας. Απομακρύνθηκε αφού πρώτα μετέτρεψε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε «αρένα» προσωπικών αντεγκλήσεων και εξόφθαλμης στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων, ενώ προκάλεσε οργή η απόφασή της να ιδιοποιηθεί την κατοικία ενός στρατηγού, επιβεβαιώνοντας μια κουλτούρα «λεηλασίας» στρατιωτικών προνομίων.

Στον τομέα της μετανάστευσης, ο Τοντ Λάιονς της ICE παραιτήθηκε μετά από μια καταστροφική κατάθεση στο Κογκρέσο, όπου αδυνατούσε να δώσει εξηγήσεις για τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί επανειλημμένα λόγω υπερβολικού στρες. Ήταν Υπηρεσιακός Διευθυντής της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Το σκάνδαλο της υπουργού Εργασίας

Η πιο πρόσφατη «αποχώρηση από το παιχνίδι» είναι αυτή της υπουργού Εργασίας, Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, που αποχώρησε υπό το βάρος μιας σειράς απίστευτων καταγγελιών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν κατανάλωση αλκοόλ στο γραφείο, επισκέψεις προσωπικού σε στριπτιτζάδικα, προσωπικά ταξίδια με έξοδα των φορολογουμένων αλλά και ανάρμοστη συμπεριφορά του συζύγου και του πατέρα της προς νεαρές υπαλλήλους του υπουργείου. Το σκάνδαλο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με τις αναφορές για σεξουαλική σχέση της με μέλος της ασφάλειάς της, αλλά και για τη δράση του συζύγου και του πατέρα της, οι οποίοι φέρονται να παρενοχλούσαν νεαρές υπάλληλους με παρότρυνση της ίδιας.

Γραπτά μηνύματα που ήρθαν στο φως δείχνουν την υπουργό να απαιτεί κρασί κατά τη διάρκεια της εργασίας, ενώ στον σύζυγό της απαγορεύτηκε η είσοδος στο κτίριο του υπουργείου μετά από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις. Παρά τη δήλωση του δικηγόρου της ότι η παραίτηση ήταν «προσωπική απόφαση», η έξοδός της σφραγίζει μια θητεία βουτηγμένη στην αμετροέπεια. Ο επόμενος φερόμενος προς αποχώρηση, είναι ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Κας Πατέλ: Ένας διευθυντής FBI σε θολό τοπίο

Μέσα σε αυτό το κύμα απολύσεων, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παραμένει ακόμα στη θέση του, παρά τις καταγγελίες για χρήση ομάδων SWAT ως σωματοφύλακες της συντρόφου του και ταξίδια με κρατικό τζετ στην Ιταλία. Το περιοδικό The Atlantic αποκαλύπτει μια εικόνα «εμφανούς μέθης», με αναφορές για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ της Ουάσινγκτον και του Λας Βέγκας, που οδήγησε σε ακυρώσεις συσκέψεων και αδυναμία επικοινωνίας πίσω από κλειδωμένες πόρτες. Ο Πατέλ απάντησε με αγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων, αρνούμενος τα πάντα.



Το μέλλον του κρέμεται από μια κλωστή, καθώς οι αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή συγκρούονται με τη γνωστή απέχθεια του Τραμπ προς το μεθύσι. Η παραμονή του στο αξίωμα αποτελεί πλέον ένα στοίχημα με αβέβαιο τέλος.