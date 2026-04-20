Η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ, Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, απομακρύνθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, μετά από σειρά καταγγελιών για κατάχρηση εξουσίας, μεταξύ των οποίων φέρεται να περιλαμβάνονται ερωτική σχέση με υφιστάμενο και κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Η Τσάβες-ΝτεΡέμερ γίνεται το τρίτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που αποχωρεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μετά την αποπομπή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ τον Μάρτιο και την απομάκρυνση της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες αποχωρήσεις, η ανακοίνωση αυτή δεν έγινε απευθείας από τον πρόεδρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

«Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ μέσω της πλατφόρμας X. «Εκτέλεσε εξαιρετικά τα καθήκοντά της, προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους, προωθώντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και συμβάλλοντας στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων από πολίτες ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο υφυπουργός Εργασίας Κιθ Σόντερλινγκ αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του υπουργού.

Πλήθος καταγγελιών και εσωτερική έρευνα

Η αποχώρησή της έρχεται στον απόηχο πληροφοριών που είχαν αρχίσει να δημοσιοποιούνται ήδη από τον Ιανουάριο και έκαναν λόγο για σειρά ερευνών εις βάρος της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η γενική επιθεώρηση του Υπουργείου Εργασίας εξετάζει στοιχεία που δείχνουν ότι η ίδια, συνεργάτες της αλλά και μέλη της οικογένειάς της αντάλλασσαν συστηματικά προσωπικά μηνύματα και αιτήματα με νεότερους υπαλλήλους.

Όπως αναφέρεται, ο σύζυγος και ο πατέρας της φέρεται να επικοινωνούσαν μέσω μηνυμάτων με νεαρές γυναίκες εργαζόμενες, ενώ ορισμένοι υπάλληλοι είχαν λάβει οδηγίες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην οικογένειά της, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την έρευνα.

Οι αποκαλύψεις αυτές εντάσσονται σε ευρύτερη διερεύνηση της λειτουργίας της, που ξεκίνησε μετά από καταγγελία περί σχέσης με υφιστάμενο.

Επιπλέον, αντιμετώπιζε κατηγορίες για κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και για χρήση ταξιδιών του υπουργείου κυρίως για προσωπικούς σκοπούς.

Αρχικά τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Υπουργείο Εργασίας είχαν απορρίψει τις καταγγελίες, ωστόσο η στάση τους φέρεται να έγινε πιο επιφυλακτική καθώς οι αποκαλύψεις πλήθαιναν.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον τέσσερα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας έχουν ήδη απομακρυνθεί στο πλαίσιο της έρευνας, ανάμεσά τους πρώην επικεφαλής και αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της, καθώς και μέλος της υπηρεσίας ασφαλείας της, με το οποίο φέρεται να σχετιζόταν ερωτικά, σύμφωνα με τους New York Times.