Η Μόσχα και το Πεκίνο συνεχίζουν να ενισχύουν τη στενή στρατηγική τους συνεργασία, με νέα συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ να προγραμματίζεται μέσα στις επόμενες ημέρες στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και τις 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνον μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τρόπους για την «περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, πιο πρόσφατα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.