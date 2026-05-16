Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου δεν αναφέρονται ονόματα που να γιορτάζουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν αυτοίς, καθώς και του Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ανδρόνικος

Ανδρονίκη

Ιουνία

Γιουνία

Σόλων

Σόλωνας

Σολόχων

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν αυτοίς, του Αγίου Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, του Οσίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου, του Αγίου Νικολάου του Α΄ του Μυστικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, των Αγίων Αυδά, Αυδιησού, Βενιαμίν και άλλων τριάντα οκτώ μαρτύρων, των Αγίων Ισαακίου, Συμεών και Βαχθισόη, των Αγίων Αββάδων της μονής του Αγίου Σάββα, του Αγίου Παπυλίνου, του Αγίου Πέτρου του εν Βλαχέρναις και άλλων Αγίων.

Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος: Μορφή της μοναστικής παράδοσης

Ο Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Μαΐου. Η μνήμη του συνδέεται με την ασκητική και μοναστική παράδοση, όπως αυτή διαμορφώθηκε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Όσιος Θεόδωρος έζησε σε περιβάλλον όπου ο μοναχισμός αποτελούσε ήδη σημαντική μορφή πνευματικής ζωής. Η παράδοση τον συνδέει με την άσκηση, την υπακοή και τη ζωή μέσα σε οργανωμένη μοναχική κοινότητα.

Το προσωνύμιο «Ηγιασμένος» δηλώνει την ιδιαίτερη τιμή με την οποία διατηρήθηκε η μνήμη του στην Εκκλησία. Οι λεπτομέρειες της ζωής του προέρχονται κυρίως από συναξαριστικές αφηγήσεις.

Η 16η Μαΐου περιλαμβάνει επίσης τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρα, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Η αναφορά του στο εορτολόγιο συνδέει την ημέρα με την ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι Άγιοι Αυδάς και Αυδιησούς, μαζί με τους συν αυτοίς μάρτυρες. Η παράδοση τους παρουσιάζει ως πρόσωπα που υπέστησαν διωγμούς για την πίστη τους.

Η ημέρα της 16ης Μαΐου είναι επομένως αφιερωμένη κυρίως σε μορφές μαρτύρων και ασκητών, αναδεικνύοντας διαφορετικές όψεις της εκκλησιαστικής μνήμης.

