Σε μια κρίσιμη διπλωματική εξέλιξη που απομακρύνει, προσωρινά τουλάχιστον, το φάσμα μιας νέας πολεμικής ανάφλεξης, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός για ακόμη 45 ημέρες. Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπογραμμίζοντας πως η αρχική συμφωνία, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ στις 16 Απριλίου υπό την αιγίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα συνεχίσει να υφίσταται προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χώρος για περαιτέρω διπλωματική πρόοδο.



Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, τόνισε τη σημασία αυτής της παύσης των εχθροπραξιών, σημειώνοντας πως ο στόχος είναι να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις ισορροπίες στην περιοχή, καθώς η παράταση αυτή θεωρείται «ανάσα» για τους άμαχους πληθυσμούς και των δύο πλευρών.



Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, η δέσμευση για συνέχιση της ηρεμίας ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για μια πιο μόνιμη σταθεροποίηση στα σύνορα των δύο κρατών, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί τον ρόλο του κεντρικού διαμεσολαβητή.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφού η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.



Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.