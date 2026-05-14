Κόλαφος ήταν η αδερφή της 28χρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Κρήτη, για τον 30χρονο γαμπρό της που προφυλακίστηκε, καθώς δεν έπεισε με την απολογία του.

Η γυναίκα τόνισε ότι η αδερφή της ζει, γιατί έτυχε να περνάει γιατρός από το σημείο που κείτονταν αιμόφυρτη, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει τόσο την αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ, καθώς ο 30χρονος δεν έκανε τίποτα.

«Μου είπαν ότι ένας περαστικός πέρασε και την είδε κάτω αιμόφυρτη και αυτός ήταν από πάνω της και σταμάτησε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες, ρώτησε αν έχει καλέσει το ΕΚΑΒ, του έκανε εντύπωση του ανθρώπου που δεν είχε καλέσει αυτός ακόμη το ΕΚΑΒ και τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι κάτι κακό έχει συμβεί, ότι δεν είναι… άνοιξε την πόρτα και έπεσε, αυτά που έλεγε μπροστά στον άνθρωπο και κάλεσε αμέσως την αστυνομία και μετά αμέσως το ΕΚΑΒ. Για καλή μας τύχη βρέθηκε ο άνθρωπος εκεί, γιατί πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, θα την είχε εξαφανίσει», είπε χαρακτηριστικά στις «Αποκαλύψεις».

Σχολιάζοντας τις πρώτες στιγμές μετά την εισαγωγή της αδερφής της στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα, καθώς ο 30χρονος υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο, η κόρη του είπε ότι «ο μπαμπάς έριξε τη μαμά από το αμάξι», κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά και υποψίες.

«Εκείνη τη μέρα έμαθα από την κόρη μου ότι η γιαγιά πάει στο νοσοκομείο, γιατί χτύπησε η Γωγώ, τράκαρε η Γωγώ, όχι χτύπησε. Πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο, ήταν σε πανικό η μαμά μου εκείνη τη στιγμή, της λέω “τι έγινε;”, μου λέει “δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, αυτός λέει ότι ήταν χαλασμένη η πόρτα και ότι άνοιξε η πόρτα, έπεσε η Γωγώ, όμως η Γωγώ μας είναι μέσα στο αίμα, τώρα την έχουν στον αξονικό, τώρα την πάνε στον αξονικό τομογράφο, δεν ξέρω τι έχει γίνει”», είπε η αδερφή της 28χρονης.

«Εγώ ήμουν σε ένα χωριό, κατέβηκα, πήγα στης μαμάς μου, η μαμά μου μου είπε ότι έχει πάρα πολλή αστυνομία στο νοσοκομείο, δεν ήξερε ακριβώς και η μαμά μου τι είχε συμβεί και εκεί μου μετέφερε μια πληροφορία, η μαμά μου είπε ότι η ανιψιά μου ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και έσπρωξε τη μαμά”, μετά φεύγοντας μίλησα με τους αστυνομικούς. Η μικρή το είπε στη γυναίκα του αδερφού μου, όταν η γυναίκα πήρε τα παιδιά από το συμβάν και τα έβαλε μέσα στο αμάξι, ρώτησε “τι έγινε, μα τι έγινε;” και η μικρή είπε ότι ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και έσπρωξε τη μαμά και έπεσε από το αμάξι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Πίνει, πίνει, συχνά πίνει»

Η αδερφή της 28χρονης, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του γαμπρού της, είπε ότι πίνει συνέχεια και πως όχι μόνο έχει χτυπήσει τη σύζυγό του, αλλά και την πεθερά του.

«Ξέρω ότι την έχει ξαναχτυπήσει την αδερφή μου και έγκυος που ήταν, ξέρω ότι έχει χτυπήσει τη μητέρα μου έξω από ένα μπαρ που ήταν στην 62 Μαρτύρων, που είχαν πάει η μαμά μου με την αδερφή μου, γιατί η αδερφή μου ήθελε να τον πάρει από εκεί που ήταν πάλι πιωμένος αυτός και χτύπησε τη μαμά μου, γιατί τη θεώρησε υπεύθυνη γιατί πήγε εκεί την αδερφή μου. Έχει ξαναγίνει καβγάς και έχει φύγει αυτός από το σπίτι, τον έχει βγάλει έξω η αδερφή μου. Το προφίλ του σαν άνθρωπος είναι απατεώνας και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και θα τις καταθέσουν όλοι, που τους έχει αποσπάσει λεφτά χωρίς να τους τελειώσει τη δουλειά. Πίνει, πίνει, συχνά πίνει, πάλι στο παρελθόν είχε πέσει με το αμάξι του σε ένα γκρεμό στην Παντάνασσα, πάλι πιωμένος», είπε στις «Αποκαλύψεις».