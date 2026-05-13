Σε αποκαλύψεις για την τραγωδία στην Ηλιούπολη προχώρησε ο καθηγητής των δύο 17χρονων κοριτσιών που βούτηξαν στο κενό.

Ο εκπαιδευτικός περιέγραψε τη σχέση των δύο κοριτσιών και τη συμπεριφορά που έδειχναν στο σχολείο.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», δήλωσε στην εκπομπή Live News.

«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου»

Ο εκπαιδευτικός δήλωσε ότι τα δύο κορίτσια έκαναν παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμη και λίγο πριν την τραγωδία, με αποτέλεσμα τίποτα να μην προϊδεάζει για την τραγική εξέλιξη των πραγμάτων.

«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου», είπε στην εκπομπή του Mega.

Όσον αφορά τον τρόπο που το σχολείο διαχειρίζεται την τραγωδία, δήλωσε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».