Η Γλυκερία Τσολπίδου και Αναστάσης Βάσσος, που είχαν γνωριστεί το 2024 στο «Power of Love», πραγματοποίησαν τον γάμο τους, επισφραγίζοντας έτσι τη σχέση τους με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το ζευγάρι, που είχε τραβήξει από την αρχή το ενδιαφέρον του κοινού, κατάφερε να κρατήσει τη σχέση του ζωντανή και μετά το τέλος του ριάλιτι. Παρά τα σχόλια που είχαν δεχτεί κατά καιρούς, οι δυο τους έμειναν μαζί και αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα.

Πριν από τον γάμο είχε προηγηθεί η ρομαντική πρόταση γάμου, με τη Γλυκερία να λέει το «ναι» και το ζευγάρι να μοιράζεται τη χαρά του με αγαπημένα πρόσωπα. Ο γάμος τους έγινε σε πιο προσωπικό κλίμα, με στενούς φίλους και συγγενείς να βρίσκονται στο πλευρό τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η γνωριμία τους μέσα από το «Power of Love» κατέληξε σε μια πραγματική ιστορία αγάπης, μακριά πλέον από τις κάμερες του παιχνιδιού.

«Αυτός ο άνδρας είναι πρότυπο»

Η Γλυκερία Τσολπίδου είχε αναφερθεί στο παρελθόν και στη διαφορά ηλικίας που έχει με τον Αναστάση Βάσσο, καθώς τους χωρίζουν 24 χρόνια. Όπως είχε πει, το ζευγάρι δέχτηκε αρκετά αρνητικά σχόλια στα social media, όμως για εκείνη η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν δύο άνθρωποι αισθάνονται καλά μαζί.

«Δυστυχώς, εκεί έξω οι άνθρωποι δίνουν βάση στην ηλικία και έχουμε δεχτεί πολύ πόλεμο στα social media για αυτόν τον λόγο, για τη διαφορά ηλικίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Αν δύο άνθρωποι νιώθουν καλά ο ένας με τον άλλον, αυτό έχει σημασία. Κι εγώ με τον Αναστάση νιώθω τέλεια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

