Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), στο πλαίσιο των ενημερωτικών της δράσεων προς εξυπηρέτηση και προαγωγή των εθνικών θεμάτων, διοργανώνει Αεροπορικό Forum με θέμα «Ελληνικό FIR, Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές», την Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 09:00-14:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Κατά τη διάρκεια του Αεροπορικού Forum θα συζητηθούν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι σύγχρονες γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές και οικονομικές εξελίξεις διεθνώς, στους τομείς αερομεταφορών, αμυντικών επιχειρήσεων και αεροπορικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ελέγχου του εθνικού & διεθνούς εναερίου χώρου και ασφάλειας των πτήσεων, αναδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικής κατανόησης, αντίληψης και αποτύπωσης των κύριων φορέων που δραστηριοποιούνται σε καθημερινή βάση εντός της Ελληνικής Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (ATHINAI FIR).

Σκοπός του Αεροπορικού Forum είναι η ενημέρωση, ανταλλαγή γνώσεων και εισηγήσεις ειδικών ομιλητών εστιασμένες στη θεσμική και επιχειρησιακή επίδραση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις προοπτικές του Ελληνικού FIR -διεθνές δίκαιο, εναέρια κυκλοφορία, λειτουργία αεροδρομίων, αεράμυνα, επιχειρησιακό έλεγχο, έρευνα & διάσωση- και τις εξελίξεις στις αεροδιαστημικές αμυντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα χαιρετήσουν: ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Τα θέματα θα αναπτύξουν σε δύο ενότητες διακεκριμένοι ομιλητές:

1η Ενότητα: Θεσμική Επίδραση, με θέματα που θα καλύπτουν την εξωτερική πολιτική, το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα ICAO οργάνωσης και λειτουργίας του FIR, τη διαχείριση του Εναερίου Χώρου, τον έλεγχο της Εναέριας Κυκλοφορίας και την αλληλεπίδραση του FIR στη λειτουργία των Αερολιμένων. Στην ενότητα θα μιλήσουν:

Δρ Ιωάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, πρ. υφυπουργός ΥΠΕΞ,

Πρέσβης επί Τιμή κα Μαρία Σαράντη, πρ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ICAO,

Αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Βαγενάς, Διοικητής ΥΠΑ,

Ιωάννης Ζερμάς, Επικεφαλής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αεροδρομίων Ομάδας Β, Fraport Greece.

Την ενότητα θα συντονίσει ο Αναστάσιος Τενεκούδης, Κοσμήτωρ ΑΑΚΕ, τ. Γεν. Διευθυντής ΥΠΕΘΑ,

2η Ενότητα: Επιχειρησιακή Επίδραση, με θέματα που θα καλύπτουν την Ελληνική Αεράμυνα, τις Αεροπορικές Επιχειρήσεις στον Εναέριο Χώρο του FIR, τις Επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης και τις Προοπτικές & Εξελίξεις του FIR. Στην ενότητα θα μιλήσουν:

Υποπτέραρχος(Ι) Στέφανος Αμπουλέρης, Διευθυντής Διεύθυνσης Ενοποιημένης Αεράμυνας, ΓΕΕΘΑ,

Υποναύαρχος ΛΣ Γεώργιος Χριστιανός, Διευθυντής Α’ Κλάδου, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,

Ταξίαρχος(ΕΑ) Εμμανουήλ Πάνου, Διευθυντής Διεύθυνσης Α4, ΓΕΑ,

Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α. Δρ Γεώργιος Γερούλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.

Την ενότητα θα συντονίσει ο Αντιπτέραρχος(Ι) εα Ευστράτιος Σκλήρης, Β’ Αντιπρόεδρος ΑΑΚΕ

Τελικές Επισημάνσεις: Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Δρ Θωµάς Χατζηαθανασίου, Επιτ. Διοικητής ΔΑΕ, Γεν. Γραµµατέας Α.ΑΚ.Ε.