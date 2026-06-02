Ο Παναθηναϊκός θα καταλύσει σε ξενοδοχείο από το βράδυ της Τρίτης (2/6) και μέχρι την ολοκλήρωση της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ώστε όλοι να είναι συγκεντρωμένοι στον στόχο τους.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το κύπελλο Ελλάδας, απέτυχαν παταγωδώς στη Euroleague καθώς δεν προκρίθηκαν καν στο Final Four που έγινε στην έδρα τους και τώρα στοχεύουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που απαίτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με όσα είπε στην ομάδα στην προπόνηση της Δευτέρας (1/6).

Για να είναι, επομένως, απολύτως συγκεντρωμένοι όλοι στον στόχο, αποφασίστηκε η ομάδα να καταλύσει σε ξενοδοχείο από το βράδυ της Τρίτης (2/6) και μέχρι την ολοκλήρωση της σειράς των τελικών. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στα τρία χρόνια του Εργκίν Αταμάν στην ομάδα, τώρα όμως κρίθηκε αναγκαίο.

Ο Παναθηναϊκός συνήθιζε να πηγαίνει σε ξενοδοχείο μόνο την ημέρα των αγώνων με τον Ολυμπιακό μετά την πρωινή προπόνηση και το ίδιο έκανε και στους αγώνες της Euroleague, τώρα όμως αποφασίστηκε η ομάδα να είναι στο ξενοδοχείο μέχρι και την ολοκλήρωση των τελικών, με τη συγκεκριμένη κίνηση να δείχνει το πόσο σημαντικό είναι για όλους στην ομάδα το να κατακτηθεί το πρωτάθλημα.