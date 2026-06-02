Αγώνα δρόμου για να προλάβει τον πρώτο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό θα κάνει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, ενώ πολύ δύσκολα θα παίξει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για το το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο λόγος; Οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος έκαναν ατομικό πρόγραμμα και την Τρίτη (02/06), με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά για την κατάστασή τους. Όπως ενημέρωσε ο Τούρκος προπονητής, ο Σλούκας θα το παλέψει μέχρι και την τελευταία στιγμή, ενώ η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου είναι πιο δύσκολη. «Έκαναν θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι δύσκολα θα είναι, αλλά ο Σλούκας νομίζω ότι ίσως υπάρχει μία ευκαιρία αύριο πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και μετά θα αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει και το ρόστερ μας στους ξένους» τόνισε.