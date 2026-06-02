Το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 όπως τόνισε ο Μαρκ Τέιτουμ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ακόμη και χωρίς τη Euroleague, με την οποία θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA έκανε δηλώσεις για το νέο πρότζεκτ, τη νέα λίγκα που σχεδιάζεται σε συνεργασία με τη FIBA και ενδεχομένως και τη Euroleague, τονίζοντας με βεβαιότητα πως θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Αναλυτικά στις δηλώσεις του ο Τέιτουμ είπε τα εξής…

«Δημιουργούμε ένα σύστημα που θα ωφελήσει τους ευρωπαϊκούς συλλόγους από τον Οκτώβριο του 2027. Στο τέλος του μήνα θα οριστικοποιηθούν οι προσφορές και, στη συνέχεια, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία μας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με τους συλλόγους, ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο του 2027.

Συνεχίζουμε τις ενεργές συζητήσεις με την EuroLeague. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέρη πρέπει να συντονιστούν και είμαστε επίσης ρεαλιστές. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με τη FIBA και τους συνεργάτες μας, αν χρειαστεί. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την EuroLeague τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Δεν πρόκειται για αποκόμιση κέρδους. Ένα τεράστιο ποσοστό θα επιστρέψει στην επένδυση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οτιδήποτε άλλο είναι απλώς παραποίηση των γεγονότων. Περίπου το 90% των οικονομικών πόρων θα παραμείνει στην Ευρώπη».