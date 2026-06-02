Το μεξικανικό Claro Sports έκανε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ορμπελίν Πινέδα στην Αθήνα, με τον ίδιο να αναφέρεται στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ αλλά και στο πώς να τον αντιμετωπίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ο Μεξικανός χαφ ήταν εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να κατακτήσει το πρωτάθλημα, με τους συμπατριώτες του να παρακολουθούν στενά την πορεία του και το Claro Sports να ταξιδεύει στην Αθήνα και να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν, ενόψει και του Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πινέδα…

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Η στιγμή που ήρθα εδώ, στην Ελλάδα, ήταν σαν… σφαίρα. Η διαφορά φάνηκε όταν σταμάτησα να μένω στον πάγκο και να δουλεύω κάθε μέρα για να φτάσω να παίζω. Και είπα: «Όχι, για να μου πάρεις τη θέση, θα πρέπει να το παλέψεις πολύ». Ήρθαμε στην Ευρώπη για να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε οι επόμενοι Μεξικανοί να μπορέσουν να έχουν κάποια ευκαιρία και να μάθουν όλοι ότι οι Μεξικανοί έχουν ποιότητα και αφοσίωση.

Για τη ζωή στην Αθήνα: «Θέλαμε κάτι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν στην αυλή. Οπότε μόνο αυτές οι περιοχές έχουν σπίτια με χώρο. Και γι’ αυτό ήρθαμε προς αυτή την πλευρά. Ήταν καλύτερα. Εδώ είναι πιο ήσυχα. Πραγματικά δεν ακούς τόσο πολύ κόσμο γύρω σου. Και στη Γλυφάδα όλα είναι πολύ κοντά. Είναι όλα πολύ όμορφα».

Για τους οπαδούς των άλλων ομάδων στην Ελλάδα: «Ναι, ναι, είναι πολύ φανατικοί. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μου λένε να αλλάξω ομάδα, να πάω στη δική τους ομάδα».

Για το ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι το καλοκαίρι του 2024: «Νιώθω υπερήφανος, γιατί πραγματικά καλές ομάδες της μεξικανικής λίγκας από τη χώρα μας δείχνουν ενδιαφέρον. Επίσης ξέρω ότι κάνω τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι αρέσουν στον κόσμο. Και όταν το κάνω, προσπαθώ να είναι καλό τόσο για τον κόσμο όσο και για μένα».

Για τον Αλμέιδα: «Πάντα το έχω πει δημόσια ότι εκείνος υπήρξε σαν ο δεύτερος πατέρας που έχω στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι υπήρξε το πιο σημαντικό πρόσωπο στην καριέρα μου. Εκείνος μου λέει: «Εσύ με βοήθησες να κατακτήσω τίτλους». Όχι, εσύ είσαι η βάση της ομάδας και εσύ είσαι αυτός που πραγματικά βάζει όλη τη διάθεση για να χτίσει το γκρουπ, να δημιουργήσει ένα ομαδικό πνεύμα. Εσύ είσαι αυτός που σκοτώνεται κάθε μέρα προσπαθώντας να αποφασίσει ποιος παίκτης μπορεί να αγωνιστεί».

Για την εποχή που ήταν συμπαίκτης με τον Ροναλντίνιο στην Κερέταρο: «Ο κόσμος ήταν τρελαμένος, και ακόμα περισσότερο για τον Ροναλντίνιο. Έφτανες στο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο. Εμείς κατεβήκαμε από το λεωφορείο και ο κόσμος ούτε που μας έδινε σημασία. Περίμεναν τον Ροναλντίνιο».

Για το πρώτο του Μουντιάλ το 2022 και για την αποτυχία του Μεξικού: «Στο πρώτο μου Μουντιάλ πήγα με ενθουσιασμό στα ύψη. Από τη στιγμή που βρέθηκα απλώς στη λίστα, ήξερα ότι είχα μια υποχρέωση: Αν μου δοθεί η ευκαιρία, πρέπει να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό, σωστά; Πρέπει να βοηθήσω τη χώρα μου, πρέπει να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Υπήρχαν αλλαγές και στο τέλος της ημέρας, εμείς δεν δίναμε τα αποτελέσματα που περίμενε ο κόσμος. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και στο περιβάλλον της Εθνικής ομάδας. Γίνονταν αλλαγές και δεν ξέραμε ποιος ήταν εδώ, ποιος ήταν εκεί. Ένιωθα ότι δεν είχαμε τη στήριξη κάποιου σταθερού προσώπου, κάποιου που να βρίσκεται πραγματικά μέσα στο περιβάλλον της ομάδας».

Για το Μουντιάλ 2026 και τη συμμετοχή του με το Μεξικό: «Έχουμε ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Ότι το Μουντιάλ θα γίνει στο σπίτι μας, μπροστά στον κόσμο μας, και αυτό πρέπει να είναι ένα επιπλέον κίνητρο για όλους τους Μεξικανούς. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο μας ότι το Μεξικό έχει θέληση και ότι το Μεξικό θέλει να νικήσει. Το Μεξικό θέλει να πάει πιο πέρα από εκείνο το περιβόητο πέμπτο παιχνίδι που πάντα του ξεφεύγει. Αυτό θα είναι το δεύτερο Μουντιάλ μου και πιστεύω ότι, προσωπικά, θα το αντιμετωπίσω με περισσότερη εμπειρία, γνωρίζοντας ότι δεν μπορείς να δώσεις ούτε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου σε κανέναν αντίπαλο παίκτη».