Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ την απόδραση του 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού, ένα περιστατικό που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Στο υλικό που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, φαίνεται ο άνδρας να τρέχει για να απομακρυνθεί από τον χώρο κράτησης, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον καταδιώκουν λίγα μέτρα πίσω του.

Η απόδραση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, περίπου στις 08:30, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία τροφοδοσίας στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Πώς έγινε η απόδραση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η πύλη ήταν ανοιχτή για τις ανάγκες της τροφοδοσίας.

Ο κρατούμενος φέρεται να πέρασε απαρατήρητος μπροστά από τους φρουρούς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε εκτός φυλακών.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντιλήφθηκαν καθυστερημένα τι είχε συμβεί και ξεκίνησαν καταδίωξη, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη των φυλακών

Ο 48χρονος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών Κορυδαλλού.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως του επέτρεπε να κινείται σε συγκεκριμένους χώρους του καταστήματος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν γνώριζε τη διαδικασία τροφοδοσίας και το πότε θα μπορούσε να υπάρξει κενό στην επιτήρηση.

Η ευκολία με την οποία κατάφερε να βγει από τον χώρο κράτησης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Είχε πάρει άδειες και επέστρεφε κανονικά

Ο 48χρονος εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε κριθεί κατάλληλος για τη λήψη τακτικών αδειών και το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες.

Κάθε φορά είχε επιστρέψει κανονικά στις φυλακές, στοιχείο που κάνει την απόδρασή του ακόμη πιο αιφνιδιαστική για τις Αρχές.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Αμέσως μετά την απόδραση σήμανε συναγερμός και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις πιθανές διαδρομές διαφυγής, στα πρόσωπα με τα οποία μπορεί να ήρθε σε επαφή και στο αν υπήρξε οποιαδήποτε προετοιμασία ή εξωτερική βοήθεια.

Παράλληλα, εξετάζεται λεπτό προς λεπτό το πώς κατάφερε να εκμεταλλευτεί το άνοιγμα της πύλης και να φύγει από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου.

Την ίδια ώρα έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες στη φύλαξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς η απόδραση έγινε σε μια καθημερινή διαδικασία των φυλακών και όχι έπειτα από οργανωμένη επίθεση ή βίαιη ενέργεια.

Στο μικροσκόπιο τα κενά ασφαλείας

Το βίντεο-ντοκουμέντο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, καθώς αποτυπώνει τη στιγμή της διαφυγής και την καθυστερημένη αντίδραση των υπαλλήλων.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας και αν υπήρχαν σημεία στα οποία ο 48χρονος μπορούσε να κινηθεί χωρίς επαρκή επιτήρηση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ένας κρατούμενος που εργαζόταν σε χώρο των φυλακών και είχε κανονική πρόσβαση σε συγκεκριμένες διαδικασίες κατάφερε να περάσει την πύλη και να απομακρυνθεί τρέχοντας.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν τον δραπέτη και ταυτόχρονα να ελέγχουν τα επιχειρησιακά κενά που επέτρεψαν την απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού.