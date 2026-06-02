Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στην περιοχή της Αντίμπ, στη νότια Γαλλία, όταν νταλίκα που κινούνταν σε κεντρικό οδικό άξονα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, παρασύροντας δεκάδες οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην καραμπόλα, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 37 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τρεις αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαχείρισης του συμβάντος.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός της νταλίκας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος αφού πιθανότατα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις με τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο σημείο, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.

Accident très très grave à Antibes 02/06/2026 #accident



Vérifier si vous avez pas de famille ou amis dans ce grave accident @Ad_Vitam44_ @oiseaux_papa @lrestistant73 @AvocatduPeuple pic.twitter.com/By1UnDWeoA — Familie 06 ✝️🇫🇷 (@Familie06) June 2, 2026

Μεγάλες καταστροφές στα οχήματα

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε πολλά από τα εμπλεκόμενα οχήματα, με εικόνες από το σημείο να δείχνουν αυτοκίνητα παραμορφωμένα και διάσπαρτα κατά μήκος του δρόμου.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς σε ορισμένα οχήματα υπήρχαν εγκλωβισμένοι επιβάτες που χρειάστηκαν άμεση βοήθεια για να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια.

Carambolage impressionnant à Antibes pic.twitter.com/IqR1mmvMOO — ICI Azur (@iciazur) June 2, 2026

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, με περίπου 40 πυροσβέστες και 18 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και συντόνισαν τις προσπάθειες διάσωσης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

⚠️ Un spectaculaire carambolage mettant en cause un poids lourd et 23 véhicules s’est produit vers 14h sur la route de Grasse au niveau du rond-point Weisweiller au nord d’#antibes



🚒 Les secours sont sur place.

Selon un premier bilan on dénombrerait 8 blessés légers.

À… pic.twitter.com/fazIF9KjOe — Antibes JLP (@antibes_jlp) June 2, 2026

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κατάσταση των τραυματιών παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής.