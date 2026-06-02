Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στην περιοχή της Αντίμπ, στη νότια Γαλλία, όταν νταλίκα που κινούνταν σε κεντρικό οδικό άξονα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, παρασύροντας δεκάδες οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην καραμπόλα, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 37 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τρεις αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαχείρισης του συμβάντος.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός της νταλίκας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος αφού πιθανότατα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις με τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο σημείο, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.

Μεγάλες καταστροφές στα οχήματα

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε πολλά από τα εμπλεκόμενα οχήματα, με εικόνες από το σημείο να δείχνουν αυτοκίνητα παραμορφωμένα και διάσπαρτα κατά μήκος του δρόμου.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς σε ορισμένα οχήματα υπήρχαν εγκλωβισμένοι επιβάτες που χρειάστηκαν άμεση βοήθεια για να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, με περίπου 40 πυροσβέστες και 18 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και συντόνισαν τις προσπάθειες διάσωσης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κατάσταση των τραυματιών παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής.