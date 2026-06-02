Σοκάρουν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για τα τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Μάιο στην Αττική, επιβεβαιώνοντας τον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουμε καθημερινά στην άσφαλτο. Συνολικά, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 619 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 πολύ σοβαρά, σε 526 τροχαία συμβάντα.



Σύμφωνα με την Τροχαία, η έλλειψη σύνεσης κατά την οδήγηση, η παραβίαση των σημάτων και η απροσεξία των πεζών αποτελούν τις βασικότερες αιτίες των συγκρούσεων. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων επιδείνωσε δραματικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: