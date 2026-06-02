Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026.

Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως, παρά τις διαφορές και τα ανοιχτά ζητήματα, ο διάλογος μπορεί να συνεχίζεται και η συνεργασία μπορεί να παράγει αποτελέσματα.

«Ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σήμα ότι η Άγκυρα επιθυμεί τη διατήρηση των ανοιχτών διαύλων με την Αθήνα.

«Ανοιχτοί και λειτουργικοί οι δίαυλοι»

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ερτσιγές σημείωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί και λειτουργικοί.

Όπως ανέφερε, η συνεχής επαφή και η αμοιβαία προσπάθεια των δύο πλευρών έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε Ελλάδα και Τουρκία να διαχειρίζονται τις προκλήσεις, χωρίς να εγκαταλείπουν την προσπάθεια για διεύρυνση της συνεργασίας.

Το μήνυμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να κινούνται σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν η πολιτική προσέγγιση, οι οικονομικές ευκαιρίες, αλλά και τα γνωστά ζητήματα που παραμένουν στο τραπέζι.

Αναφορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Ο Τούρκος πρέσβης έκανε ειδική αναφορά στη βούληση των δύο ηγετών, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη, να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαδικασία προσέγγισης.

Όπως σημείωσε, η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μια πολύτιμη βάση διαλόγου, συνεργασίας, αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης», ανέφερε ο Τσαγατάι Ερτσιγές.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Η ναυτιλία ως γέφυρα συνεργασίας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος πρέσβης συνέδεσε την πορεία των διμερών σχέσεων με την οικονομική συνεργασία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ναυτιλιακό τομέα.

Η επιλογή του χώρου και της συγκυρίας δεν είναι τυχαία. Η Posidonia αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ναυτιλίας και την Τουρκία να επιδιώκει ενίσχυση της παρουσίας της σε ναυπηγεία, λιμάνια, μεταφορές και logistics.

Ο κ. Ερτσιγές υπογράμμισε ότι οι ναυτιλιακοί τομείς των δύο χωρών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, στόχο που έχουν θέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Οι τομείς που βλέπει η Άγκυρα

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρέσβη, Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασία σε κρίσιμους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, οι υπηρεσίες logistics και συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος.

Πρόκειται για πεδία όπου οι δύο χώρες, παρά τον ανταγωνισμό τους σε αρκετά ζητήματα, διαθέτουν συμπληρωματικά συμφέροντα και δυνατότητες πρακτικής συνεργασίας.

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να αναδείξει την οικονομική διάσταση της προσέγγισης, παρουσιάζοντας τη ναυτιλία ως πεδίο όπου η διπλωματία μπορεί να μετατραπεί σε απτό όφελος.

Το μήνυμα πίσω από τη δήλωση

Η παρέμβαση Ερτσιγές από την Αθήνα έχει διπλή ανάγνωση.

Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώνει ότι η Άγκυρα θέλει να διατηρήσει τη θετική ατζέντα με την Ελλάδα και να αποφύγει επιστροφή σε κλίμα έντασης.

Από την άλλη, δείχνει ότι η Τουρκία βλέπει την οικονομική συνεργασία ως εργαλείο σταθεροποίησης των σχέσεων, ακόμη και όταν τα πολιτικά και διπλωματικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Η αναφορά στη ναυτιλία, στα λιμάνια και στα logistics δείχνει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να συνδέσει τη διπλωματική προσέγγιση με συγκεκριμένα πεδία ανάπτυξης και εμπορίου.

Θετικό κλίμα, αλλά με ανοιχτά ζητήματα

Παρά το μήνυμα αισιοδοξίας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να έχουν μπροστά τους δύσκολα κεφάλαια.

Οι διαφορές στο Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, το Κυπριακό και ζητήματα κυριαρχίας και ασφάλειας παραμένουν στο φόντο.

Ωστόσο, η σημερινή γραμμή και των δύο πλευρών δείχνει πως Αθήνα και Άγκυρα προτιμούν να κρατήσουν ανοιχτούς διαύλους, να ενισχύσουν την οικονομική συνεργασία και να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα κρίση.

Το μήνυμα του Τούρκου πρέσβη από την Posidonia 2026 κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική: διάλογος, συνεργασία και προσπάθεια να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα όσο παραμένει ενεργό.

Το αν αυτή η δυναμική θα αντέξει στον χρόνο θα φανεί από τις επόμενες πολιτικές επαφές, την πρόοδο στα οικονομικά πεδία και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές θα χειριστούν τις δύσκολες στιγμές που αναπόφευκτα θα προκύψουν.