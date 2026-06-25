Η αλιεία του λαγοκέφαλου ενισχύεται οικονομικά με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο καθορίζει χρηματική ανταμοιβή ύψους 5,33 ευρώ ανά κιλό για την εξαλίευση του συγκεκριμένου εισβολικού είδους.

Το μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά στις θαλάσσιες ζώνες της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου. Η γεωγραφική αυτή επιλογή προκάλεσε την αντίδραση επαγγελματιών από άλλες περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι ζητούν καθολική εφαρμογή της κρατικής αρωγής, ενώ κατά τη διάρκεια σχετικής ενημερωτικής σύσκεψης εκπρόσωποι των αλιέων εξέφρασαν διαφωνίες και αποχώρησαν.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, αυτό είναι ένα πρώτο πακέτο μέτρων που θα βοηθήσει τους αλιείς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης και οι επιδοτήσεις

Οι παρεμβάσεις του ΥΠΑΑΤ για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των σκαφών και την προστασία του οικοσυστήματος περιλαμβάνουν:

Καθαρή αμοιβή έως 5,33 ευρώ το κιλό για την αλίευση του λαγοκέφαλου , ποσό ενισχυμένο κατά 52% σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Κύπρου.

, ποσό ενισχυμένο κατά 52% σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Κύπρου. Οικονομική ενίσχυση στο αλιευτικό πετρέλαιο με 0,16 ευρώ ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Επιδότηση καυσίμου ύψους 0,12 ευρώ ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο.

Οι τρεις άξονες της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Στο πλαίσιο της προσαρμογής στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), το υπουργείο προωθεί θεσμικές αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου:

Άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών: Μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό των πάγειων εξόδων και στη βιωσιμότητα των σκαφών.

Μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό των πάγειων εξόδων και στη βιωσιμότητα των σκαφών. Αναβάθμιση στόλου: Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και το κόστος των καυσίμων.

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και το κόστος των καυσίμων. Ηλικιακή ανανέωση: Τροποποίηση της εγχώριας νομοθεσίας με σκοπό την προσέλκυση νέων επαγγελματιών στο επάγγελμα.

Μητρώο ερασιτεχνών και αλλαγές στις ποινές

Το υπουργικό σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου ελέγχου της αγοράς. Ειδικότερα, θεσπίζεται ειδικό μητρώο για την ερασιτεχνική αλιεία με υποχρεωτική καταγραφή της παραγωγής, ώστε να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η παράνομη εμπορία ψαριών.

Παράλληλα, τροποποιείται το σύστημα κυρώσεων, καθώς η ολική απαγόρευση δραστηριότητας θα επιβάλλεται πλέον αποκλειστικά σε περιπτώσεις υποτροπής, με βάση ένα ευρωπαϊκό σύστημα μορίων (point system). Τέλος, μέσω νέου νομοθετικού σχεδίου, ενισχύεται η θεσμική εκπροσώπηση των επαγγελματιών αλιέων με τη συμμετοχή τους στο εθνικό Συμβούλιο Αλιείας και σε περιφερειακά όργανα.