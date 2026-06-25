Για έντονη αστάθεια τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη νέα του πρόγνωση για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε το πρωί της Πέμπτης ότι, αν και η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, από το μεσημέρι και μετά το σκηνικό θα αλλάξει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Στο επίκεντρο της αστάθειας θα βρεθούν κυρίως:

η Πελοπόννησος , ιδιαίτερα το εσωτερικό της,

, ιδιαίτερα το εσωτερικό της, η δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα ,

, η Θεσσαλία ,

, η Ήπειρος ,

, η Μακεδονία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς τα φαινόμενα κατά τόπους μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Όπως σημειώνει, σήμερα αναμένεται η κορύφωση της αστάθειας, ενώ από αύριο Παρασκευή τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται.

Έρχονται ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ

Από τις επόμενες ημέρες, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και των μελτεμιών.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι χρειάζεται «πολύ μεγάλη προσοχή», καθώς τα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα λόγω των ισχυρών ανέμων και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Οι πιο ισχυρές ριπές αναμένονται από το ύψος της Λήμνου και νοτιότερα στο Αιγαίο.

Στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων θα βρεθούν:

οι Σποράδες ,

, η ανατολική και νότια Θεσσαλία ,

, η Αττικοβοιωτία ,

, η Εύβοια ,

, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος ,

, το νότιο τμήμα της Κρήτης ,

, το Καρπάθιο.

Η πρόγνωση για την Αττική

Για την Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Η περιοχή δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αστάθεια που θα εκδηλωθεί σε άλλα τμήματα της χώρας, αν και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες γύρω από την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα.

Από τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και τα μελτέμια, με τη μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Η ζέστη θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στα δυτικά και στη νότια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Το κύριο στοιχείο, πάντως, δεν θα είναι η ζέστη, αλλά η σημερινή αστάθεια και στη συνέχεια η ενίσχυση των ανέμων, που ανεβάζει τον βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιές.