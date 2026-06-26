Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας πορτιέρης, γιατί έκανε χρήση taser στο πρόσωπο ενός άνδρα που προσπαθούσε να μπει σε μπαρ.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστος ο λόγος της έντασης και σύμφωνα με τη New York Post όλα εκτυλίχθηκαν στην είσοδο του Park 101 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Στην είσοδο του μπαρ οι πορτιέρηδες σταμάτησαν έναν άνδρα και του έκαναν ερωτήσεις, όταν ένας συνάδελφός τους χωρίς να πει κάτι, μπήκε μπροστά τους, τράβηξε το taser και έριξε στο πρόσωπο του άνδρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το σοκαριστικό χτύπημα, με το θύμα να πέφτει στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο.

Μέχρι στιγμής η κατάσταση της υγείας του είναι άγνωστη, ενώ ο πορτιέρης συνελήφθη και απολύθηκε από την επιχείρηση.

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να ανακοινώσουμε προς το παρόν», ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Carlsbad στο SanDiegoVille.

Εκπρόσωπος του μπαρ Park 101, εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, αναφέροντας:

«Το βίντεο είναι βαθιά ανησυχητικό, και αυτό που δείχνει δεν αντανακλά το Park 101 ούτε κανένα από τα καταστήματά μας. Η ασφάλεια των επισκεπτών μας υπήρξε πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το εμπλεκόμενο άτομο δεν εργάζεται πλέον στο κατάστημά μας και διακόπτουμε τη συνεργασία μας με τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας. Συνεργαζόμαστε πλήρως με το αστυνομικό τμήμα του Κάρλσμπαντ και διεξάγουμε τη δική μας εσωτερική εξέταση σχετικά με τον τρόπο επιλογής, ελέγχου, στελέχωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας των εκδηλώσεων».