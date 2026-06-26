Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Ανατολική Ασία, καθώς ένα διπλό μέτωπο ακραίων καιρικών φαινομένων σαρώνει την περιοχή. Η Ιαπωνία εξέδωσε επείγουσα σύσταση εκκένωσης για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, καθώς δύο ισχυρές τροπικές καταιγίδες κατευθύνονται με απειλητική ταχύτητα προς το αρχιπέλαγος. Την ίδια ώρα, η Ταϊβάν πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές, με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς.



Η σφοδρή τροπική καταιγίδα Mekkhala, η οποία υποβαθμίστηκε από την κατηγορία του τυφώνα, συνεχίζει να προκαλεί τεράστια προβλήματα, συνοδευόμενη από ριπές ανέμων που αγγίζουν τα 108 χλμ/ώρα. Ήδη, το νότιο και δυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, καθώς και ολόκληρη η Ταϊβάν, βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα, αντιμετωπίζοντας εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφικές κατολισθήσεις που έχουν παραλύσει τις υποδομές.

Μια γυναίκα 73 ετών έχασε τη ζωή της, αφού παρασύρθηκε από χείμαρρο στην παράκτια πόλη Καοσιούνγκ, στη νότια Ταϊβάν, και μια άλλη, ηλικίας 49 ετών, βρέθηκε νεκρή σε ένα όχημα που είχε βυθιστεί κάτω από τα νερά στην κομητεία Σιντσού. Στο Σιντσού, ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών αγνοείται, αφού πήγε να επιθεωρήσει τις γεωργικές του καλλιέργειες.

Στην Ιαπωνία, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Η καταιγίδα Mekkhala θα σαρώσει τις νήσους Κιούσου, Σικόκου και Χονσού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πλήττοντας ένα μεγάλο τμήμα της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως η Οσάκα, η Ναγκόγια και το Τόκιο.



Το μετεωρολογικό αυτό σύστημα αναμένεται να συγκλίνει με την τροπική καταιγίδα Higos, που έχει αναπτυχθεί μακρύτερα, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτή η «συνάντηση» θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση του ατμοσφαιρικού φαινομένου Fujiwhara, το οποίο δημιουργείται όταν δύο καταιγίδες αλληλοεπιδρούν, καθιστώντας τις κινήσεις τους και την ισχύ τους δυσκολότερες στο να προβλεφθούν.

Οι ιαπωνικές αρχές συνέστησαν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, προειδοποιώντας για πιθανές κατολισθήσεις και άλλες καταστροφές που σχετίζονται με τις σφοδρές βροχοπτώσεις, έγινε γνωστό από την Αρχή διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών.



«Υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων που φθάνει τα επίπεδα συναγερμού», δήλωσε σε δημοσιογράφους η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μινόρου Κιχάρα.



«Προς το παρόν, έχουμε λάβει αναφορές που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο σοβαρά τραυματία και άλλους τρεις ελαφρά τραυματίες», όπως και πλημμύρες σε δεκάδες κτίρια, ιδίως στην περιοχή Καγκοσίμα, συμπλήρωσε η ίδια.

Περισσότερες από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν και δεκάδες δρομολόγια τρένων ανεστάλησαν, την ώρα που πολλοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota διέκοψε τις εργασίες σε ένα εργοστάσιο στο Κιουσού.



Στην Ταϊβάν, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, ενώ σχολεία και υπηρεσίες δεν λειτούργησαν σε πολλές περιοχές. Δρομολόγια των σιδηροδρόμων ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.